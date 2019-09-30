Приметы и обряды на 29 сентября - День Веры, Надежды, Любови

Новости Украины:30 сентября православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Традиции на 30 сентября

Этот день - традиционное Восьмое марта: на Руси всех женщин в этот день поздравляли с праздником. Бабьи именины праздновали обычно три дня, так и говорили: "

Добрый именинник до трех дней". Праздновались они особенно широко и щедро, причем специально для именинниц пекли особые крендели.

В этот день женщинам разрешалось не работать, даже по дому, они обязательно должны были поплакать о себе, о своих родных да близких, так что праздник начинался совсем не с веселья, поэтому и получил одно из своих названий. В этот день плакать полагалось всем - и тем, кому действительно было о чем печалиться, и тем, у кого жизнь сложилась благополучно.

Традиция плакать в этот день связана с судьбой святой Софии - ее заставили смотреть на страдания дочерей, которых мучили за приверженность христианству по приказу императора Адриана. Но она была непоколебима в своем мужестве и убеждала девочек терпеть мучения во имя Христа.

Как часто можно прочесть в житиях мучеников, муки и саму смерть они встречали радостно, так было и с Верой, Надеждой и Любовью. В конце концов девочек обезглавили. Но страдания Софии не кон чились с гибелью детей - чтобы еще больше усилить страдания матери, ей отдали их тела. Она похоронила их и сама умерла на их могиле. После плача и жалоб можно было приниматься за хозяйство, что называется, со светлой душой, в которой воцарялись мир и спокойствие.

Приметы на 30 сентября

Если журавли 30 сентября отлетают в теплые края, то на Покров ударит мороз, если нет, то похолодает уже к концу октября.

Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, потому что клев сегодня будет отменным.

Белки линяют – к скорому похолоданию.

Сухая погода на протяжении всего дня – к поздней зиме, дождь – к ранней весне.

Если женщина в этот день хорошо поплачет, то весь год ей не придется слез лить.

30 сентября подходит для снятия порчи и сглаза, а также для лечения женских недугов.