Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трех сестер, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.
Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, ее поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!
ее чувственность, непреодолимое желание в совокупности с ее импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть ее жизни, а ее приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у нее есть четкая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.
В детстве Надежда немного сорванец и сорвиголова, которая не боится ничего. Она стремится использовать свое обаяние, несмотря на то, что не всегда осознает, к чему это может привести. Поэтому необходимо предупредить ее о потенциальных опасностях, научить распознавать их еще в молодости. Эта девушка нуждается в активной жизни, поэтому для Надежды настоятельно рекомендуются спорт, танцы и групповые мероприятия.
Поздравления
Тебя с рождения нарекли Надеждой,
Чтобы с тобой свершились все мечты.
Чтоб все, что сделать не успели прежде,
Всего достигла и добилась ты.
Надежда заставляет сердце биться,
Бороться и не гнуться пред бедой.
Надежда не предаст и не умчится,
Она всегда останется с тобой.
Надежда вечна, нет конца и края.
Она - дорога, что по жизни поведет.
Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,
И пусть тебя твой ангел бережет.
Все пройдет... Так не будет, как прежде.
Но не станем об этом грустить,
Поздравляем сегодня Надежду,
Нужно время нам остановить.
Это имя - родное окошко,
Маячок, чтоб не сбиться с пути.
Даже если осталось немножко,
Без Надежды никак не дойти.
если станет дорога туманной,
если света не видно никак,
Для тебя пусть легко и нежданно
Путеводный зажжется маяк.
И в душе не кончается лето,
И надежными будут друзья.
Пусть печали останутся где-то,
Да и крепкою будет семья.
Все бежит, и меняются души,
Только это совсем не беда.
Будь счастливою, наша Надюша,
Оставайся любимой всегда.
Дорогая Наденька,
С праздником тебя!
Будь всегда красивая,
Как цветок, нежна.
Будь счастливой, радостной,
Словно день, светла.
И слегка загадочна,
И всегда мила.
Надежда, Наденька, Надюша,
Ты - лучик солнечный в пути.
С тобою просто всем, уютно,
Приятно рядышком идти.
Назвали так тебя не просто:
Надежду даришь и любовь,
Улыбчива и грациозна,
Творишь добро ты вновь и вновь.
Желаем благ тебе, Надюша,
Желанных встреч тебе в пути.
Впустив надежду в свою душу,
Сумей по жизни пронести!
Счастье ей предсказано,
Коль Надеждой названа.
Сразу видно, без оглядки -
Не из робкого десятка.
Только глазом поведет -
Всех вокруг с ума сведет.
Так и хочется общаться,
Обаяньем восхищаться.
Пожелать хотим удачи
И большой шикарной дачи.
Пусть любимый обожает
И заботой окружает.
Поздравления, Надюшка,
В этот день мои тебе.
Пусть подарки жизнь вручает,
Пусть всегда везет в судьбе.
Будь манящей и желанной,
Восхитительной, хмельной,
Потрясающе-прекрасной,
Дерзкой, славной, деловой.
Пусть все тайные желания
Воплотятся точно в срок.
Пусть подарит вдохновение
К достижениям толчок.
Для Надежды поздравления
Мы желаем принести:
Жить легко, без сожаления,
Счастье в жизни обрести.
Пожелаем быть здоровой,
Ярко жить и процветать,
Каждый день снова и снова
Улыбаться и мечтать.
Жить легко, не напрягаться,
В жизнь ворвался чтоб успех,
И ни разу не сдаваться,
Чтобы быть счастливей всех!
Ненаглядная Надежда,
Будь всегда такой же нежной,
Восхитительной, прекрасной
И кокеткой первоклассной.
Наслаждайся этой жизнью,
Будь немного, но капризной,
Пусть тебя все обожают
И любовью окружают!
есть в тебе особый импульс.
Ты, Надежда, хороша.
И для близких всех открыта
Твоя добрая душа.
Ты умна, красива очень,
Любят все тебя друзья.
Пусть к тебе фортуна будет
Благосклонна и добра.