Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Жадан презентовал свой проект "роздІловІ" в Берлине (Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

Смотрите фото (9)
Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления
08:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины:У имени Надежда была древнерусская форма – Надежа, которая помогла данному имени прижиться и укрепиться среди людей.

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трех сестер, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.

Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, ее поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!

ее чувственность, непреодолимое желание в совокупности с ее импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть ее жизни, а ее приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у нее есть четкая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.

В детстве Надежда немного сорванец и сорвиголова, которая не боится ничего. Она стремится использовать свое обаяние, несмотря на то, что не всегда осознает, к чему это может привести. Поэтому необходимо предупредить ее о потенциальных опасностях, научить распознавать их еще в молодости. Эта девушка нуждается в активной жизни, поэтому для Надежды настоятельно рекомендуются спорт, танцы и групповые мероприятия.

Поздравления

Тебя с рождения нарекли Надеждой,

Чтобы с тобой свершились все мечты.

Чтоб все, что сделать не успели прежде,

Всего достигла и добилась ты.

 

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.

 

Надежда вечна, нет конца и края.

Она - дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.

Все пройдет... Так не будет, как прежде.

Но не станем об этом грустить,

Поздравляем сегодня Надежду,

Нужно время нам остановить.

 

Это имя - родное окошко,

Маячок, чтоб не сбиться с пути.

Даже если осталось немножко,

Без Надежды никак не дойти.

 

если станет дорога туманной,

если света не видно никак,

Для тебя пусть легко и нежданно

Путеводный зажжется маяк.

 

И в душе не кончается лето,

И надежными будут друзья.

Пусть печали останутся где-то,

Да и крепкою будет семья.

 

Все бежит, и меняются души,

Только это совсем не беда.

Будь счастливою, наша Надюша,

Оставайся любимой всегда.

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

 

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.

Надежда, Наденька, Надюша,

Ты - лучик солнечный в пути.

С тобою просто всем, уютно,

Приятно рядышком идти.

 

Назвали так тебя не просто:

Надежду даришь и любовь,

Улыбчива и грациозна,

Творишь добро ты вновь и вновь.

 

Желаем благ тебе, Надюша,

Желанных встреч тебе в пути.

Впустив надежду в свою душу,

Сумей по жизни пронести!

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления

Счастье ей предсказано,

Коль Надеждой названа.

Сразу видно, без оглядки -

Не из робкого десятка.

 

Только глазом поведет -

Всех вокруг с ума сведет.

Так и хочется общаться,

Обаяньем восхищаться.

 

Пожелать хотим удачи

И большой шикарной дачи.

Пусть любимый обожает

И заботой окружает.

Поздравления, Надюшка,

В этот день мои тебе.

Пусть подарки жизнь вручает,

Пусть всегда везет в судьбе.

 

Будь манящей и желанной,

Восхитительной, хмельной,

Потрясающе-прекрасной,

Дерзкой, славной, деловой.

 

Пусть все тайные желания

Воплотятся точно в срок.

Пусть подарит вдохновение

К достижениям толчок.

Для Надежды поздравления

Мы желаем принести:

Жить легко, без сожаления,

Счастье в жизни обрести.

 

Пожелаем быть здоровой,

Ярко жить и процветать,

Каждый день снова и снова

Улыбаться и мечтать.

 

Жить легко, не напрягаться,

В жизнь ворвался чтоб успех,

И ни разу не сдаваться,

Чтобы быть счастливей всех!

Ненаглядная Надежда,

Будь всегда такой же нежной,

Восхитительной, прекрасной

И кокеткой первоклассной.

 

Наслаждайся этой жизнью,

Будь немного, но капризной,

Пусть тебя все обожают

И любовью окружают!

Именины (День Ангела) Григория: значение имени и поздравления

есть в тебе особый импульс.

Ты, Надежда, хороша.

И для близких всех открыта

Твоя добрая душа.

 

Ты умна, красива очень,

Любят все тебя друзья.

Пусть к тебе фортуна будет

Благосклонна и добра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, 30 сентября, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, День рождения в прозе, Именины Надежды, Поздравления с именинами, Поздравление с днем Надежды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
03 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
04 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
К Тайваню приближается тайфун: детали
К Тайваню приближается тайфун: детали
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
Курс валют 30 сентября: гривня укрепляется, рубль стоит на месте
Приметы и обряды на 30 сентября - День Веры, Надежды, Любови
Приметы и обряды на 30 сентября - День Веры, Надежды, Любови
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь