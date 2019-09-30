Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

Новости Украины:У имени Надежда была древнерусская форма – Надежа, которая помогла данному имени прижиться и укрепиться среди людей.

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трех сестер, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София.

Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, ее поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!

ее чувственность, непреодолимое желание в совокупности с ее импульсивностью иногда заводят Надежду гораздо дальше, нежели она сама предполагала изначально. Она любит поболтать, различные разговоры – это часть ее жизни, а ее приспособляемость оказывается ценным активом. Обладательница этого имени сильно возбудимая и нетерпеливая, и компенсирует свою высокую подвижность и активность тем, что исследует для себя новые и далекие горизонты. Когда у нее есть четкая мотивация, она способна ограничивать свой энтузиазм, огромную энергию и усилия в согласованном и едином ритме. Надежда – это авторитарная личность, способная организовать любое мероприятие.

В детстве Надежда немного сорванец и сорвиголова, которая не боится ничего. Она стремится использовать свое обаяние, несмотря на то, что не всегда осознает, к чему это может привести. Поэтому необходимо предупредить ее о потенциальных опасностях, научить распознавать их еще в молодости. Эта девушка нуждается в активной жизни, поэтому для Надежды настоятельно рекомендуются спорт, танцы и групповые мероприятия.

Поздравления

Тебя с рождения нарекли Надеждой,

Чтобы с тобой свершились все мечты.

Чтоб все, что сделать не успели прежде,

Всего достигла и добилась ты.

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.

Надежда вечна, нет конца и края.

Она - дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.

Все пройдет... Так не будет, как прежде.

Но не станем об этом грустить,

Поздравляем сегодня Надежду,

Нужно время нам остановить.

Это имя - родное окошко,

Маячок, чтоб не сбиться с пути.

Даже если осталось немножко,

Без Надежды никак не дойти.

если станет дорога туманной,

если света не видно никак,

Для тебя пусть легко и нежданно

Путеводный зажжется маяк.

И в душе не кончается лето,

И надежными будут друзья.

Пусть печали останутся где-то,

Да и крепкою будет семья.

Все бежит, и меняются души,

Только это совсем не беда.

Будь счастливою, наша Надюша,

Оставайся любимой всегда.

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.

Надежда, Наденька, Надюша,

Ты - лучик солнечный в пути.

С тобою просто всем, уютно,

Приятно рядышком идти.

Назвали так тебя не просто:

Надежду даришь и любовь,

Улыбчива и грациозна,

Творишь добро ты вновь и вновь.

Желаем благ тебе, Надюша,

Желанных встреч тебе в пути.

Впустив надежду в свою душу,

Сумей по жизни пронести!

Счастье ей предсказано,

Коль Надеждой названа.

Сразу видно, без оглядки -

Не из робкого десятка.

Только глазом поведет -

Всех вокруг с ума сведет.

Так и хочется общаться,

Обаяньем восхищаться.

Пожелать хотим удачи

И большой шикарной дачи.

Пусть любимый обожает

И заботой окружает.

Поздравления, Надюшка,

В этот день мои тебе.

Пусть подарки жизнь вручает,

Пусть всегда везет в судьбе.

Будь манящей и желанной,

Восхитительной, хмельной,

Потрясающе-прекрасной,

Дерзкой, славной, деловой.

Пусть все тайные желания

Воплотятся точно в срок.

Пусть подарит вдохновение

К достижениям толчок.

Для Надежды поздравления

Мы желаем принести:

Жить легко, без сожаления,

Счастье в жизни обрести.

Пожелаем быть здоровой,

Ярко жить и процветать,

Каждый день снова и снова

Улыбаться и мечтать.

Жить легко, не напрягаться,

В жизнь ворвался чтоб успех,

И ни разу не сдаваться,

Чтобы быть счастливей всех!

Ненаглядная Надежда,

Будь всегда такой же нежной,

Восхитительной, прекрасной

И кокеткой первоклассной.

Наслаждайся этой жизнью,

Будь немного, но капризной,

Пусть тебя все обожают

И любовью окружают!

есть в тебе особый импульс.

Ты, Надежда, хороша.

И для близких всех открыта

Твоя добрая душа.

Ты умна, красива очень,

Любят все тебя друзья.

Пусть к тебе фортуна будет

Благосклонна и добра.