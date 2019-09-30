Именины (День Ангела) Любовь: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Любовь стало калькой греческого имени мученицы Агапе, поэтому по смыслу идентично имени Агапия.

У славян были образованы различные имена, имеющими в своей основе корень "люб" ("любимый"). Некоторые их этих имен употребляются до сих пор – Любава, Любомира, Любомила, Любослава. Маловероятно, чтобы можно было бы встретить девушку с именем Любогнева, Любомудра, Люборада, Любуша или же Нелюба.

Имя Любовь носило ярко выраженный нарицательный смысл, и, несмотря на упоминание в православных святцах, этим именем крестили редко.

Главными чертами обладательницы имени Любовь являются уступчивость и покладистость. Она волевая и компанейская девушка. Она всегда нравится мужчинам, привлекая их своей добротой и красотой. Она редко с кем-либо конфликтует. У обладательницы этого имени много друзей, среди которых примерно одинаковое количество, как женщин, так и мужчин. Она редко бывает с кем-либо полностью откровенна. Даже в отношениях с близкими людьми часто чувствуется некоторая отстраненность.

Стоит отметить, эгоистичность обладательницы имени Любовь. Она всегда ставит свои личные интересы гораздо выше других. За внешней невозмутимостью и спокойствием обычно скрываются страсти.

Поздравления

Дорогая Любочка, пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет прекрасным и красочным! Оставайся такой жизнерадостной, цветущей и очаровательной девушкой!

Любаша, ты невероятная, позитивная, утонченная натура. Там где ты, там наступает счастье. Ты такой яркий, светлый и многогранный человек, рядом с которым чрезвычайно комфортно. Люб, милая, в твой день, я хочу пожелать тебе умиротворенности, гармонии, душевного покоя и счастья. Пусть каждый твой день будет особенным, и пусть в них будет множество удивительных моментов.

Родители нарекли тебя неземным именем - Любовь. Это слово стало основной чертой твоего характера. Ты даришь людям доброту и ласку, надежду на взаимность и душевное тепло. Так пусть этот праздник станет отличным поводом для искренних пожеланий. Пускай большинство из сказанного вслух или написанного на открытках сбудется: здоровье будет отменным, счастье вечным, а симпатия окружающих постоянной.

Люба, Любонька, Любовь, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю сиять, как солнышко, быть красивой, как прелестный цветок, быть самой счастливой и желанной. Пусть жизнь твоя будет вкусной и сладкой, как мед, пусть высоки будут твои успехи и достижения. Здоровья и веселого настроения.

Прекрасная, изумительная, восхитительная, я от души поздравлю тебя, Любушка. Пусть имя твое оправдывает все добрые надежды сердца, пусть любовь согревает тебя и вдохновляет. Я желаю тебе, дорогая, здоровья, красоты, благополучия и счастья. Будь всегда обворожительна, добра и жизнерадостна!

Дорогая Любонька, поздравляю тебя от всей души. Пусть жизнь твоя будет морем счастья и благополучия с берегами любви и достатка, пусть любое дело приносит тебе успех и удовольствие, пусть живется тебе весело и сладко.

Милая Любовь, поздравляю тебя. Желаю ни дня, ни минуты без любви и вдохновения, желаю всегда быть красивой, веселой, счастливой и очаровательной. Любушка, пусть в твоей жизни будет все, что сердце любит, пусть для исполнения твоих мечтаний не будет никаких помех. Желаю тебе, Люба, здоровья, достатка и сладких мгновений жизни.

Милая Любушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе светлых и радостных моментов жизни, счастливых событий и великолепных идей, замечательного настроения и ярких эмоций, верной любви и исполнения заветной мечты.

Дорогая моя Любушка! Желаю тебе всегда оставаться такой же роскошной, прекрасной, обворожительной и в то же время роковой, как самое прекрасное чувство, перекликающееся с твоим именем. Я желаю, чтобы все в твоей жизни было пронизано любовью, светом, добром и искренностью. Желаю никогда не зацикливаться на дурном, а брать от жизни только положительные моменты.

В твоем имени кроется секрет самой любви, в тебе есть все - изыск, гармония и красота. Я поздравляю тебя, Любушка, и от души хочу тебе сегодня пожелать здоровья, счастья, мира и удачи. Пусть истинная любовь всегда ведет тебя в оазис неги и вдохновения, пусть в жизни у тебя, Любаня, всегда будет достаток и уют.