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Именины (День Ангела) Веры: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Веры: значение имени и поздравления
09:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Вера – это исконно русское имя и в буквальном переводе с греческого языка означает "вера", "служение Богу".

Также имя Вера – это сокращенная форма некоторых женских (Венера, Вероника, Верония и им родственные имена) и мужских имен (Авенир, Ливерий, Аверкий, Север, Саверий).

Веру можно охарактеризовать как умную, правдивую и благосклонную личность. Это рассудительная девушка, которая ценит практичность. В поступках обладательницы этого имени всегда прослеживается ее рассудительность. Она не склонна фантазировать. Всегда старается реализовать свои цели. Несмотря на доброту, Вере свойственны жесткие поступки. Она не увлекающаяся натура. Для Веры свойственна невозмутимость.

С детского возраста Вера проявляет свою логику и рассудительность. Она редко капризничает, не любит шумных компаний. ей нравится собирать различные безделушки. В школе получает хорошие оценки. У нее мало друзей. Вера доверчивая девочка, которая не забывает думать не только о себе, но и о других.

С возрастом Вера все реже верит чьи-либо обещаниям, а все больше основывает свои выводы на конкретных действиях людей. Она становится мнительной. Девушке свойственна некоторая неуверенность в себе и легкая закомплексованность. Вера бывает подавлена, ею овладевает тоска и скрытность. В то же время дела обладательницы этого имени обычно складываются хорошо.

У Веры не всегда достаточно развита интуиция. Она склонна следовать существующим в обществе стереотипам и суждениям. В то же время они не становятся неотъемлемой частью ее жизни.

Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. В решении различных вопросов она умеет трезво оценивать ситуацию и проявлять сообразительность. В коллективе она обычно сдержанна и вдумчива.

Поздравления

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

 

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

Именины (День Ангела) Григория: значение имени и поздравления

Вера. Без нее не жить!

Нужно с Верою дружить,

Веру нужно уважать,

И любить, и понимать.

 

Ведь без Веры -никуда,

Ни туда и не сюда!

У нее пусть будет счастье,

Растворятся все ненастья.

 

Пусть веселье, свет и радость

В жизни Веры будут, сладость

И семьи тепло, уют

Веру дома верно ждут!

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.

 

Как имя твое искренне звучит!

Наверное, оно определяет

Твою открытость, пусть оно, как щит,

Тебя от бед всех в жизни защищает.

 

Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

Вера, Верочка, Веруня,

Поздравлять тебя спешу,

Путеводный луч надежды,

Пожелать тебе хочу.

 

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб цвела твоя душа,

Чтобы злоба отступала,

Не тревожила тебя!

 

Чтобы зависти не встретить,

Чтобы в радости лишь жить,

Чтобы счастье все ж заметить,

Чтоб смеяться и шутить!

Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

С днем рожденья, наша Вера,

Счастья и любви без меры.

Пусть во всех Ваших делах

Ждет успех Вас, а не крах.

Улыбайтесь лучезарно,

А в душе всегда отрадно

Пускай будет, смейтесь Вы,

Пусть подарят Вам цветы

И не раз, а каждый день,

Пусть то розы, иль сирень,

Главное -это вниманье,

Уваженье и признанье.

Веруня, ярко улыбайся

И будь счастливой, дорогая!

Чудесной жизнью наслаждайся,

Тебе любви большой желаю!

 

Пускай все планы и мечты

Осуществятся за мгновение!

Желаю вечной красоты,

Здоровья, грации, цветения!

На вещи смотришь ты реально

И знаешь, жизнь не идеальна,

Но целей смело достигаешь,

Удачу ты не отпускаешь!

 

Ты молодец, красотка Вера,

Пусть все берут с тебя примеры,

А жизнь одарит счастьем светлым,

Добром, теплом любви приветным!

Тебя поздравляю, прекрасная Вера,

Желаю добра и любви безграничной,

Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,

И в жизни дела все прошли на отлично.

 

Чтоб не было зависти, злобы и горя,

Зато было много прекрасных моментов,

И образовалось бескрайнее море

Из радости и дорогих комплиментов!

Нашей Веры нет теплее,

Нет мудрее и добрее!

Ты красива, и приятна,

И нарядна, и опрятна!

 

Не капризна, не шумна,

Исключительно умна,

Силы воли много есть,

А достоинств всех -не счесть!

 

Пусть тебе везет всегда,

Пусть не властвуют года.

Счастья пусть звенит звонок-

Наш душевный поздравок!

Именины (День Ангела) Любовь: значение имени и поздравления

Пусть любовь красивой будет,

Вверх стремиться лишь карьера.

В праздник твой желаю счастья,

Обаятельная Вера.

 

Будь всегда по-женски слабой,

Сильной духом, волевой,

Нежной, хрупкой, милосердной,

Дерзкой, пылкой, деловой.

 

Пусть цветы почаще дарит

Самый лучший из мужчин.

В доме пусть живет достаток,

В гараже ждет лимузин.

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