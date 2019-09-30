На Майдане проведут акцию по случаю дня рождения одного из политзаключенных

Новости Украины:Сегодня на Майдане состоится акция в поддержку политзаключенного Владимира Дудки.

В 13.00 на столичном Майдане Незалежности активисты и семья Владимира Дудки соберутся по случаю его дня рождения, чтобы напомнить о так называемом деле "украинских диверсантов".

Об этом сообщается на странице Save Oleg Sentsov в Facebook.

"В понедельник на Майдане Незалежности правозащитники, активисты и семья соберутся по случаю дня рождения Владимира Дудки - украинского узника Кремля. Чтобы в очередной раз напомнить Украине и миру о так называемом деле "украинских диверсантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько дней назад фигурантов этого дела этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, и Владимиру можно будет передать приветствия и письма поддержки. Такая возможность появится впервые за три года.