Именины (День Ангела) Софии: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Софья (стар.София) в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая".

На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – Екатерина II и жена её сына Мария Фёдоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).

Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имён фрейлин российского аристократического двора после имён Екатерина, Анна, Мария и Елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространённых имён для новорождённых девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.

На Украине в 2009 – 2010 годах и в Великобритании в 2010 году имя Софья заняло вторую позицию по популярности, а в Ирландии в 2010 году – первое место.

В христианстве София считается матерью трёх дочерей – Веры, Надежды и Любви, имена которых являют собой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, Любовь и мать их София – святые мученицы, казнённые в Риме во II веке н.э. Имена сестёр в православии переводились буквально, а имя их матери заимствовалось из греческого языка. В некоторых ранних переводах церковных книг с греческого языка на церковнославянский имя София переводилось как Премудрость. Но буквальный перевод имени София, в отличие от имён её дочерей, не прижился в народе, а трансформировался в более лёгкое произношение – Софья.

Поздравления

Милая София, от души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе большого счастья в жизни, сопутствующей удачи во всех начинаниях, светлой любви и нежных чувств сердца. Смелая, Обворожительная, Фееричная, Интересная, Яркая, — будь всегда такой, София, и пусть твои мечты всегда исполняются.

София, поздравляю с праздником! Желаю, красоты и доброты, отзывчивости и поддержки, взаимопонимания и заботы. Пусть тебя окружает гармония, достаток, комфорт и беззаботность. Крепкого здоровья, преданных друзей и успеха во всех запланированных делах!

Желаю, чтобы неземное счастье заполнило твою душу, милая София! Пускай все мечты, цели и желания легко сбудутся! Пусть любовь близких и родных всегда дарит тебе силы, чтобы идти вперед и покорять мир! Начинай каждый день с улыбки, ведь удача любит тех, кто ей улыбается! Помни, Сонечка, что эта жизнь так удивительна и прекрасна! Цени каждый миг!

Милая София, поздравляю тебя от всего сердца и желаю всегда верить в чудо и надеяться на лучшее, искренне любить и дарить радость близким, сладостно мечтать и стремиться к успеху, вечно быть счастливой и любимой.

Поздравляю тебя, милая София и от души желаю жить с вдохновением в душе и искренней любовью в сердце, идти по жизни с удачей навстречу своему счастью и любви, открывать для себя новые границы перспектив и дарить радость близким людям.

Дорогая наша София! Пускай твоя жизнь будет проходить по сценарию прекрасной, романтической, доброй и безумно интересной пьесы. Пускай в ней будет настоящая любовь, жаркие страсти, захватывающие приключения и великие победы и свершения. Желаем успеха и признания в любом деле. Пускай все, за что бы ты ни бралась, заканчивается только добром.

Дорогая София, прекрасная дива, поздравляю тебя. Желаю жить под добрым впечатлением, работать в ритме успеха, владеть всем, что нравится и всегда оставаться желанной, любимой, прекрасной, жизнерадостной.

Чудесная и милая София, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе счастливой атмосферы жизни, осадков радости и веселья, яркого света удачи и везения, прекрасных рассветов любви и нежности, красивых желаний и великолепной мечты.