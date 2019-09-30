День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: история и традиции

Новости Украины:В последний день сентября, 30 сентября, православная церковь празднует день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

История Дня Веры, Надежды, Любови и Софии

Во II веке в Риме жила вдова София и воспитывала троих дочерей. Сама она была христианкой и детей своих назвала в честь главных христианских добродетелей: Вера (Пистис), Надежда (Элпис) и Любовь (Харис или Агапэ). Будучи верующей, София приняла крещение и дочерей воспитала в любви к Богу, что в те времена (137 год) было весьма опасно, так как христианская вера была под запретом, верующих преследовали, судили и казнили.

Дочери Софии росли в труде и послушании, много времени уделяя молитве и чтению духовных книг. И хотя семья жила скромно, слух об их праведной жизни дошел до императора Адриана, который был известен своим деспотичным характером и ненавистью к новой вере. Он приказал привести христианок во дворец на суд, чтобы те отреклись от своей веры и принесли жертвоприношение богине Артемиде. Понимая, что за неповиновение их ожидает смерть, София начала молится богу, прося его утвердить ее и ее дочерей в вере, дать им твердость, мужество, не испугаться мук и достойно встретить смерть.

Вначале император красноречивыми речами уговаривал семью поклоняться языческим богам, но получив отказ, он отправляет маленьких сестер на пытки. А для Софии создает не менее страшное испытание – наблюдать, как мучают ее детей. Веру, Надежду и Любовь, которым было по 12, 10 и 9 лет истязали, бросая на раскаленную решетку и опуская в кипящую смолу. Но ни девочки, ни мать, чье сердце разрывалось от боли, не отреклись от своей веры.

София лишь молилась, чтобы Бог ослабил боль и забрал к себе ее дочерей. Адриан обезглавил девочек и отдал матери их останки. София похоронила своих детей на холме и осталась сидеть у их могилы. Переживания ее были настолько велики, что на третий день она скончалась.

За перенесенные муки, силу духа и бесконечное мужество, София с дочерьми причислена к лику святых. Молятся святым о сохранении любви между родителями и детьми. А также просят у них оберегать подростков и помочь им сделать правильный выбор, когда те встречаются с взрослой жизнью и ее искушениями.

Народные традиции

В Киевской Руси этот день было принято называть "Всесветными бабьими именинами". И начинался он с плача: с раннего утра в домах плакали женщины, оплакивая свое беспросветное и безрадостное житье. Вспоминали все свои жизненные трудности, родных, которые в труде и нужде прожили жизнь, непутевых мужей, неблагодарных детей, завистливых подружек. Выплакаться полагалось даже тем, кому на собственную судьбу, казалось бы, грех жаловаться. Если о себе "не плакалось", рыдали о судьбах других женщин. В некоторых селениях праздник длился три дня, в течение которых отдавалось почитание материнской Мудрости и женским Добродетелям.

Именинницы

В этот день принято поздравлять девушек, чьи имена Вера, Надежда, Любовь и София, с Днем ангела.

Имена Вера, Надежда и Любовь заимствованы из старославянского языка, как калька с греческих имен: Pistis – вера, Elpis – надежда и Charis - любовь. Имя Вера означает: вера, верование, истина. Оно может наделить свою обладательницу надежностью, основательностью и устойчивостью к душевным перипетиям.

Имя Элпис происходит от корня, означающего "воля", а слово "надежда" – от глагола "действовать". Женщины с именем Надежда могут обладать самыми разными качествами, порой противоположными по характеру. Надя может быть в некоторых вопросах меркантильна, а в других – щедра, иногда холодна и скрыта, но в то же время очень эмоциональна. В Надежде есть определенная стойкость духа, которая помогает ей переживать все жизненные перипетии.

Имя Любовь означает "любовь, любимая". Это имя не оставляет равнодушными окружающих, оно будто обволакивает теплом и дарит внутреннее спокойствие. Имя Любовь может наделить свою обладательницу и темпераментном, и твердостью. Люба вряд ли готова раскрывать свой эмоционально насыщенный внутренний мир другим людям.

Имя София греческого происхождения. Означает "мудрость". И хотя женское имя София – импульсивное и глубокое, в нем заложено недоверие к своим чувствам и проявлениям души. Возможно, оно дается человеку в помощь для обретения мудрости, ведь ее можно достичь, только приведя в равновесие свои внутренние переживания и доверяя своим чувствам и интуиции.