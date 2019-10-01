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Аваков: МВД планирует закупить 13 самолетов Ан-178, один Ан-32П и однодвигательные для санавиации

Аваков: МВД планирует закупить 13 самолетов Ан-178, один Ан-32П и однодвигательные для санавиации
00:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Глава МВД Арсен Аваков отметил технические характеристики украинского пожарного самолета, разработанного на базе Ан-32 – "Ан-32П".

В рамках обеспечения авиационной техникой ведомств и служб, входящих в структуру Министерства внутренних дел Украины, министерство панирует закупить 14 самолетов семейства Ан, а также легкие однодвигательные самолеты для санитарной авиации, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"… Планируем закупку 13 Ан-178, 1 Ан-32П и легких однодвигательных для санавиации. Наша философия - доступная авиация для любого региона", - написал Аваков в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.

Глава МВД также отметил технические характеристики украинского пожарного самолета, разработанного на базе Ан-32 – "Ан-32П".

"Это Ан-32П! До 8т воды, экипаж 4 спасателя + 30 десантников. Высота полета-8300м. Может работать на высокогорных аэродромах и в жару. Таких в ГСЧС 4", - говорится в твите министра.

Он также опубликовал фотографии с прошедших в понедельник в Украине тактико-специальных учений для слаживания работы подразделений МВД в условиях чрезвычайных ситуаций, военной агрессии и противодействия преступности.

Ан-32П - украинский пожарный самолет разработан на базе Ан-32. Самолет оснащен 4 внешними съемными баками объемом по 2тыс. литров каждый. Сброс огнегасящей жидкости может осуществляться со всех баков одновременно или поочередно с заданным интервалом. В структуре ГСЧС Украины действует Специальный авиационный отряд, который эксплуатирует самолеты Ан-32П.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на госпредприятии "Антонов", входящем в состав госконцерна "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

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Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Может осуществлять посадку и взлет с любых аэродромов, в том числе грунтовых. Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года. В июле 2018 года "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.

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МВД, Самолеты, Арсен Аваков, Санавиация.
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