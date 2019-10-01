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Порошенко назначил награду за информацию о заказчике и исполнителей покушений на Гонтареву

Порошенко назначил награду за информацию о заказчике и исполнителей покушений на Гонтареву
02:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Петр Порошенко пообещал вознаграждение до 3 млн грн за достоверную информацию о заказчике и исполнителей покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что решил назначить вознаграждение в размере до 3млн грн лицам, которые предоставят достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В этом контексте он отметил, что "круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону".

Порошенко напомнил, что на днях уже делился впечатлениями от общения с Гонтаревой в Лондоне.

"ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги в должности главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что скроют концы в воду", - написал политик.

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Как сообщалось, в конце августа Гонтарева заявила, что в Лондоне ее сбил автомобиль, она была госпитализирована и прооперирована.

В начале сентября она проинформировала, что машину ее невестки облили бензином и сожгли в центре Киева. Утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области был сожжен в результате поджога.

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Покушение, Петр Порошенко, Награда, Информация, Валерия Гонтарева.
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