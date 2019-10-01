Приметы и обряды на 1 октября - День Арины (Ирины)

Новости Украины:В православной церкви 1 октября почитают память преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения.

Три Арины в году живут, и у каждой свое, особое предназначение. Одна талой водой заведует, поэтому в народе называют ее "Арина-разрой берега, заиграй овражки". Другая - рассадница, помогает деревенским хозяйкам с огородами управиться. А Арина осенняя "о шипице хлопочет" и журавлиным летом руководит, потому что ей одной ведомо: "наступила ли пора гнать птиц за теплые моря" или с отлетом можно повременить.

Наверное, редко ошибалась Арина в своих прогнозах, если 1 октября даже люди бывалые, заломив шапки на затылки, внимательно в осеннее небо вглядывались. И если на нем не появлялось ни одного журавлиного клина, значит, можно было на теплую солнечную погоду до самого Артемия рассчитывать (2 ноября). А "коли потянули птицы к югу" - наверняка уже на Покров (14 октября) ударят серьезные морозы, с которыми ни одной оттепели не справиться.

Видимо, именно поэтому, завидев на 1 октября журавлиную стаю в небе, бежали вслед за ней деревенские мальчишки, пытаясь криком "Колесом дорога, колесом дорога!" вернуть птиц назад и хотя бы ненадолго задержать наступление холодов, которые, согласно народным наблюдениям, ровно через две недели после "журавлиного лета" начинали быстро и обстоятельно "зиме дороги мостить", льда и снега не жалея.

Но время устойчивых холодов еще не пришло, да и работы, как всегда, хватало, поэтому о предстоящей погоде лишь между делом судачили, замолачивая снопы, убирая последние овощи с огорода да о "шипице хлопоча". Том самом "деревце ханском, в платье шамаханском, с цветами ангельскими, а когтями дьявольскими". Речь, конечно, о шиповнике идет, который на Арину в самую силу входит.

1 октября начинали собирать шиповник. Уже тогда знали, что он не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также способен помочь в борьбе с различными заболеваниями.

В это время журавли улетали в теплые края. Люди наблюдали за птицами, и когда видели клин, то кричали: "Колесом дорога!" Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.

В народе считали, что самый полезный шиповник - тот, что собран именно на Арину. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный мармелад, повидло.

1 октября продолжали девичьи посиделки. Обычно совмещали их с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться у кого-нибудь в доме, шинковать, солить капусту, одновременно веселясь, разговаривая, исполняя песни.

Также в этот день анализировали природные явления и пытались предсказать, какой будет погода на ближайшие дни и даже месяцы.

Народные приметы 1 октября

Если журавли уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно, и наступит настоящая зима.

Какой будет погода на Арину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.

Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. В качестве талисмана ему можно носить гранат.

Птицы с отлетом не спешат - скорее всего, зима придет нескоро.

По примете 1 октября бурьян (сорная трава) вырастает высокой - примета, что много снега выпадет.

Береза не потеряла своих листьев - снег будет еще нескоро.