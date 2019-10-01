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Что нас ждет в октябре: новые деньги, отопительный сезон и переход на зимнее время

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Что нас ждет в октябре: новые деньги, отопительный сезон и переход на зимнее время
09:32 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Коллаж Телеграфа

Новости Украины:С 1 октября в Украине произойдет много новаций, которые коснутся многих граждан.

Октябрь принесет нам множество изменений: это и новая купюра, и старт отопительного сезона (идем за субсидиями), юноши пойдут в армию, а в конце месяца последний раз переведем часы.

Деньги: мелочь выводим, вводим самую крупную купюру

Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

С 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек не будут использоваться при расчетах наличными за товары и услуги, но украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет (до 2022 года).

Для облегчения наличных расчетов в НБУ предложили применять правила округления общей суммы в чеке до цифры, кратной 10 копейкам.

Скоро введут в обращение новые монеты 5 и 10 гривен.

Новая купюра 1000

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

Новые банкноты станут обязательными для принятия в качестве платежного средства с 25 октября 2019 года. Банкнота станет самой платежеспособной в Украине.

Новая банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины.

Идем за субсидиями

Получателям субсидий нужно сообщить в местные органы соцзащиты информацию относительно способа выплаты и реквизиты счета в уполномоченных банках. Это требование касается всех получателей субсидий, которые не являются пенсионерами. Также надо обратиться отдельным категориям пенсионеров – тем, у кого пенсия и субсидия оформлены в разных территориально-административных единицах.

Лишний выходной

14 октября мы отмечаем Покров Пресвятой Богородицы, а также День защитника Украины и День украинского казачества.

Праздники припадают на понедельник, который будет выходным.

Таким образом, в октябре в Украине будет 22 рабочих дня и 9 выходных.

Стартует отопительный сезон

Обычно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября.

Отопительный сезон в Украине начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже + 8°.

Решение, когда начинать отопительный сезон, самостоятельно принимают в каждом регионе.

Насколько быстро включат тепло, зависит от погодных условий, уровня подготовки и погашения задолженности.

Переводим часы: в последний раз?

Украина в последний раз перейдет на зимнее время. 

Традиционно, часы переводят в последнее воскресенье октября.

Часы переведутся в ночь с субботы 26 октября на воскресенье 27 октября в 4 часа утра (на один час назад - на 3:00).

Постановлением Кабинета министров Украины летнее время отныне будет упразднено.

Призыв в армию

1 октября начинается призыв в украинскую армию и продлится он до 31 декабря.

Все мужчины призывного возраста, кроме тех, что имеют полное освобождение от службы, должны прийти в военкомат и или отправиться в армию, или подтвердить свою несостоятельность служить.

Запланировано призвать на службу 15 200 юношей. К примеру, весной в этом году призывников было на три с половиной тысячи больше – 18 752 граждане Украины.

Традиционно: водителям включить фары

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное (круглосуточно).

За невыполнение этого правила грозит штраф в 425 гривень.

Именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников.

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Автомобиль, Нацбанк, Монеты, Отопительный сезон, Октябрь, Покрова, Гривня.
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