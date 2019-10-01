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Вторник, 01.10.2019

В Украине прошли тактико-специальными учениями МВД (Видео)

Вчера, 30 сентября, состоялась демонстрация сил и возможностей органов системы внутренних дел на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старый. Несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали и отшлифовали свои навыки и совместных действиях в различных, чрезвычайных ситуациях.  Гостями полигона в Старом стали президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр внутренних дел Республики Турция Сулейман Сойлу, представители посольств Франции и США в Украине.
Фото: mvs.gov.ua
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11:04 Сегодня Телеграф
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