В Украине прошли тактико-специальными учениями МВД (Видео)

Вчера, 30 сентября, состоялась демонстрация сил и возможностей органов системы внутренних дел на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Национальной гвардии Украины, который находится в селе Старый. Несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали и отшлифовали свои навыки и совместных действиях в различных, чрезвычайных ситуациях. Гостями полигона в Старом стали президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр внутренних дел Республики Турция Сулейман Сойлу, представители посольств Франции и США в Украине.