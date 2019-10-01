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День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов

День учителя 2019: когда отмечают праздник всех педагогов
11:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В 2019 году профессиональный праздник работников сферы образования отмечают 6 октября.

Когда празднуют День учителя в Украине и мире?

Профессия педагога одна из самых сложных и ответственных, но вместе с этим, и благодарных. Учитель вкладывает всю душу в учеников и является проводником в мир новых знаний. Нелегкий труд преподавателя достоин большого уважения.

День работников образования или День учителя украинцы отмечают 6 октября, в первое воскресенье месяца. Стоит отметить, что учителей и преподавателей в школах и вузах поздравляют, как правило, в последний рабочий день перед выходными, то есть 4 октября.

В 1994 году всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО утвердила дату Международного учительского дня. Празднуется он 5 октября в честь принятия первого акта, который появился в 1966 году и регулировал условия работы учителей. Кстати, стоит отметить, что события, которые были исторической предпосылкой для создания такого праздника, как Всемирный день учителя, произошли еще в 1966 году. В Париже на Специальной межправительственной конференции был подписан документ о социальном статусе учителей.

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Как празднуют День учителя?

За долгую историю сложилось множество традиций празднования Дня учителя. Обычно в этот день ученики стараются поздравить своих учителей в школах, а поскольку воскресенье выходной, то поздравляют в пятницу, которая ему предшествует. Школьники выражают свою благодарность за труд, знания и заботу. В школах дети дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты.

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Праздник, Учителя, Педагоги, День учителя, 6 октября, День учителя 2019.
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