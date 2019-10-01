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Вторник, 01.10.2019
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Кабмин дал старт тестированию электронного документооборота iDoc

Кабмин дал старт тестированию электронного документооборота iDoc
15:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В тестовом режиме в Украине запускается система электронного документооборота.

Правительство одобрило в экспериментальном режиме внедрение электронного документооборота iDoc, который будет работать до 31 декабря 2020 года с участием местных органов власти. Об этом говорится в документе правительства на сайте Кабмина.

Электронный документооборот будет доступен для всех местных органов исполнительной власти в тестовом режиме по согласию руководителя госслужбы.

Напомним, система Idoc в пилотном режиме стартовала в 2017 году порталом госуслуг iGov.

Система электронного документооборота Idoc является коммерческим решением для компаний с персоналом более 100 человек. Система позволяет без участия разработчиков программного обеспечения создавать формы и шаблоны документов, создавать логику бизнес-процессов, реализовывает работу с е-подписями, архивацию данных и другое.

Система iGov может базироваться на внутреннем сервере предприятия и на серверах сервиса. Передача данных защищена SSL-протоколом с шифрованием двойным ключом.

МЭРТ - пока единственное министерство, где есть электронный документооборот

Разработчики системы в 2017 году оценивали ее реализацию в 250 тыс гривень при существующих аналогах за 1-2 млн грн.

Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

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Кабмин, Документы, Электронный документооборот, iGov, iDoc.
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