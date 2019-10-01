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"Президент меня услышал": Сенцов - о встрече с Макроном

"Президент меня услышал": Сенцов - о встрече с Макроном
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Олег Сенцов прокомментировал сегодняшнюю встречу с французским лидером.

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе встречи в Страсбурге о незаконно удерживаемых в РФ и оккупированных территориях Украины лицах.

"После общения с Макроном. Интересно было познакомиться и пообщаться. Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украине в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена", - написал Сенцов в соцсети Facebook во вторник по итогам встречи.

По словам режиссера, он рассказал о своем видении ситуации, в частности, "о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России". "Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал", - написал он.

В ПАСЕ одним вопросом раскритиковали речь Макрона о РФ

Сенцов также рассказал, что подарил Макрону свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией, попросив не забывать о пленных украинцах.

Как сообщалось, 7 сентября Макрон заявил, что рад освобождению Сенцова в рамках обмена заключенными РФ и Украины, добавив: "Мы всегда поддерживали этого человека".

Французский лидер Макрон в своем обращении к ПАСЕ выразил убеждение, что возвращение делегации России в Ассамблее и сохранение РФ в Совете Европы является решением для защиты прав российских граждан, также требует от Москвы полной ответственности и выполнения обязательств.

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ПАСЕ, Франция, Олег Сенцов, Эммануэль Макрон.
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