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Хищения в "Энергоатоме": дело экс-нардепа Мартыненко будет рассматривать ВАКС

Хищения в "Энергоатоме": дело экс-нардепа Мартыненко будет рассматривать ВАКС
03:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Шевченковский райсуд Киева направил дело экс-нардепа Мартыненко в ВАКС.

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, непосредственно в Высший апелляционный суд Украины (ВАКС).

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева передал дело екснардепа Николая Мартыненко и его сообщников в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Это дело подсудно исключительно ВАКС, ведь Мартыненко обвиняется в хищении почти 700 млн грн украинских госпредприятий", – говорится в сообщении на сайте организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в среду вечером.

Сначала Шевченковский суд хотел использовать процедуру решения вопроса подсудности: представление в Апелляционный суд, который обращается в Верховный суд. Последний уже окончательно решает, какой суд должен слушать определенное дело. "Однако эта процедура для того случая, когда не понятно, какой суд должен рассмотреть дело. То есть спор о подсудности", – добавили в ЦПК.

Отмечается, что дело Мартыненко подсудно исключительно ВАКС. 30 сентября Апелляционный суд вернул представление Шевченковского суда назад, отметив, чтобы он передал дело в Антикорсуд напрямую.

"По делу Мартыненко нет ни одного спора о подсудности: ведь преступления, которые инкриминируются совершались народным депутатом, а размер ущерба почти 700 млн грн. Именно поэтому оно будет слушаться в Высшем антикоррупционном суде. Нет оснований обращаться в Верховный суд, это означает лишь затягивание времени", - комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.

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Также в ЦПК подчеркнули, что Верховный суд предоставил свою позицию, что уголовные дела должны быть переданы судами напрямую в ВАКС.

Адвокаты экснардепа заявили отвод судьям, которые на формальном заседании решали, передавать дело в ВАКС. Судьи им в отводе отказали и приняли решение передать дело в ВАКС.

Ранее Шевченковский райсуд Киева передал напрямую в ВАКС дело сообщников Мартыненко - Павла Скаленко и Владимира Святненко, сообщил ЦПК. Кроме того, этот суд отказался передавать в ВАКС дело экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, передав его в апелляционную инстанцию, которая должна обратиться в Верховный суд.

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Мартыненко является фигурантом дела о хищении около 700 млн грн украинских госпредприятий. В частности, речь идет о растрате ГП "НАЭК "Энергоатом" актива в размере более EUR6 млн 400 тыс. вследствие подписания и выполнения договора между госпредприятием и чешской компанией Skoda JS на поставку оборудования для ряда АЭС. Кроме того, его обвиняют в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Высший апелляционный суд Украины начал работать 5 сентября.

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Коррупция, Энергоатом, Николай Мартыненко, ВАКС.
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