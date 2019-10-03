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Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование

Дело компании Байдена: Шокин рассказал, почему остановили расследование
06:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Дело по компании, где работал сын бывшего вице-президента США, было прекращено из-за страха перед Вашингтоном.

Отставной генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма", членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов, сообщил телеканал Fox News.

Шокин, говорится в сообщении, вначале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "г-н Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам г-на Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Трамп: Демократы готовы нанести вред стране

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине.

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США, Джо Байден, Хантер Байден, Виктор Шокин.
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