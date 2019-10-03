Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США

Новости Украины:На соревнованиях в Вашингтоне сотрудник СБУ планирует преодолеть дистанцию в 42 километра.

Сотрудник Службы безопасности Украины впервые примет участие в марафоне Морской пехоты США.

"27 октября в Вашингтоне состоится 44-й Марафон Морской пехоты США Marine Corps Marathon. Ежегодно в соревнованиях принимают участие десятки тысяч человек из 60 стран мира, в том числе несколько тысяч раненых военнослужащих, ветеранов боевых действий и волонтеров. Уже четвертый год подряд в американском марафонском забеге будут участвовать украинцы, и впервые - военнослужащий Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении на странице спецслужбы в Фейсбук.

В СБУ проинформировали, что представитель спецслужбы пять лет занимался контрразведывательной работой в условиях проведения АТО/ООС, получил серьезные травмы и ранения, прошел долгое лечение и сложный путь реабилитации. Весной 2019 году он прошел национальный отбор кандидатов для участия в американском марафоне Морской пехоты.

"На соревнованиях в Вашингтоне сотрудник СБУ планирует преодолеть дистанцию в 42 километра", – подчеркнули в спецслужбе.

Отмечается, что все участники украинской команды имеют ранения, полученные в ходе боевых действий на Донбассе. "Есть люди с ампутацией. В Вашингтоне они будут бежать 10 километров, остальные - марафонскую дистанцию. Сейчас у нас последний этап тренировок", - рассказал представитель СБУ.

Организационные вопросы взяли на себя Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, украинский благотворительный фонд "Ветеранская десятка" во главе с Владимиром Гавриловым и американо-британская благотворительная организация Allied Forces Foundation.