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В Верховной Раде хотят провести круглый стол по вопросу рынка земли

В Верховной Раде хотят провести круглый стол по вопросу рынка земли
12:05 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На круглый стол планируют пригласить протестующих которые пришли под стены ВР с требованием не продавать земли иностранцам.

Депутаты рассматривают возможность проведения круглого стола с митингующими, которые пришли под стены Верховной Рады с требованием не продавать земли иностранцам. Об этом сообщил депутат от партии "Слуга народа" Андрей Корниенко. 

Он заявил, что депутаты разработают формат круглого стола и пригласят на него митингующих. 

По словам Корниенко, мелких фермеров волнует вопрос открытия рынка земли, который позволит иностранцам покупать украинскую землю. Корниенко уточнил, что законопроект не предусматривает такой возможности на прямую. 

Он также сообщил, что сейчас все законопроект о рынке земли, находятся на рассмотрении профильного комитета. Он также добавил, что в ближайшее время законопроект в зал ВР выносится не будет. 

Рада не поддержала отмену решения касательно электронного чека

Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве, под стены Верховной Рады, пришли люди с требованием не продавать украинские земли иностранцам. В аграрном совете  Украины отметили, что участие в акции берут представители аграрной сферы, а также не равнодушные украинцы с разных регионов страны. 

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Верховная Рада, Киев, Рынок земли, Митинг, Андрей Корниенко.
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