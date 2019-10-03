Скачать
Четверг, 03.10.2019
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Совете Европы обеспокоены проектом судебной реформы в Украине
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
В Нафтогазе ответили на предложение Путина по газу
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Лучший в мире босс: почему Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл
Кейт Миддлтон лучше справляется с прислугой, чем Меган Маркл

ГПУ заменила прокуроров в деле о убийстве Гандзюк

ГПУ заменила прокуроров в деле о убийстве Гандзюк
13:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:ГПУ заменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовных производствах относительно убийства Екатерины Гандзюк.

Генеральная прокуратура Украины сменила прокуроров-процессуальных руководителей в уголовном производстве об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших к ее смерти, 30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг.

Отмечается, что сейчас вновь созданной группой прокуроров обновлено план досудебного расследования по этим уголовным производствам.

"Ночь на Банковой": под Офисом Президента требуют расследовать убийство Гандзюк

"Досудебное расследование в них продолжается", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Генеральная прокуратура Украины, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
02 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Формула Штайнмайера": Канадская диаспора обратилась к Зеленскому
05 Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора
Верховный суд перенес рассмотрение иска Шокина
&quot;Без борьбы победы не бывает&quot;: Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Кличко будет участвовать в выборах мэра Киева
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Заметно похолодает: прогноз погоды на 3-4 октября
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Хуже вулканов: человечество выбрасывает в атмосферу углерод в больших объемах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь