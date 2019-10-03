Дело Насалика: САП отклонила жалобу адвоката

Новости Украины:Апелляционную жалобу адвоката экс-главы Минэнерго Насалика отклонили не выявив никаких доказательств нарушения порядка уведомления о подозрении бывшему чиновнику.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сегодня отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика об отмене подозрения в уголовном производстве о внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы .

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Коллегия судей Апелляционной палаты оставила в силе решение суда первой инстанции, который согласился с доводами прокурора САП и отказал в удовлетворении жалобы адвокатов экс-министра, не выявив никаких доказательств нарушения порядка уведомления о подозрении бывшему чиновнику", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля детективы Национального антикорупционного бюро Украины сообщили Насалику о подозрении по факту внесения недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции"он не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.