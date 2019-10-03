Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине

Новости Украины:За безосновательный отказ в перевозке пассажиров с льготами на уровне закона предусмотрена более серьезная ответственность.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№0893).

Как передает корреспондент, за это решение проголосовали 303 народных депутата из 385, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 (ранее - 8) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.