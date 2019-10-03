Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Александрия 1:1 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Балух объяснил происхождения патронов в его доме

Балух объяснил происхождения патронов в его доме
21:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Активист из Крыма Владимир Балух считает, что ему подбросили патроны,

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ украинский активист из Крыма Владимир Балух считает, что ему подбросили патроны, которые были найдены российскими силовиками во время обыска в его доме.

Об этом он сказал в эфире радио ”Крым.Реалии”.

"Это (откуда взялись патроны) надо спросить у тех, кто положил эти патроны и тротиловые шашки. Дело в том, что это был не первый обыск. Это был третий обыск и до этого ничего не находили. Я знаю, откуда взялись. Доказательств, к сожалению, не имею, но знаю даже день, в который они там появились", – сказал Балух.

По его словам, все экспертизы показали, что он не имеет никакого отношения к найденным патронам.

"Меня хотят очернить": Экс-президент Молдовы отрицает свою вину в хищении денег

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым, Обыск, Патроны, Активист, Владислав Балух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
04 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Назван самый полезный для здоровья десерт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
СМИ: Волкер заверял Трампа в надежности Зеленского
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Деми Ловато крестилась в реке Иордан в Израиле (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь