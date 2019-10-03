Балух объяснил происхождения патронов в его доме

Новости Украины:Активист из Крыма Владимир Балух считает, что ему подбросили патроны,

Освобожденный в результате обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ украинский активист из Крыма Владимир Балух считает, что ему подбросили патроны, которые были найдены российскими силовиками во время обыска в его доме.

Об этом он сказал в эфире радио ”Крым.Реалии”.

"Это (откуда взялись патроны) надо спросить у тех, кто положил эти патроны и тротиловые шашки. Дело в том, что это был не первый обыск. Это был третий обыск и до этого ничего не находили. Я знаю, откуда взялись. Доказательств, к сожалению, не имею, но знаю даже день, в который они там появились", – сказал Балух.

По его словам, все экспертизы показали, что он не имеет никакого отношения к найденным патронам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.