Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата

Новости Украины:В церкви 4 октября почитается память Когдрата - одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа.

Согласно бытовавшему когда-то мнению: "Не присядешь без дела на Кондрата с Игнатом - будешь богатым". Хотя, правду сказать, некоторые считали: "Кондрат и Игнат помогают богатым богатеть, а ты, как ни стараешься, в бедноте останешься".

4 октября обычно читали заговоры, а также исполняли обряды, которые позволяли надеяться на плодородный будущий год. Говорили, что в этот день нужно обязательно работать, поскольку именно это сулит благополучие, много денег в ближайшее время. Погода становилась холоднее, а по утрам могли наблюдаться заморозки. С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь - для этого разводили костры. Овинами называли двухэтажные сооружения, которые использовались для того чтобы молоть зерно. Как правило, отделяли нижний этаж от верхнего посредством решетчатого настила. Вырывали яму в земляном полу, чтобы разводить там костер. Жар в результате проходил через решетку и подсушивал снопы.

Работников 4 октября угощали овсяной кашей и обязательно говорили перед едой: "Молотильщикам - каши горшок, а хозяину - хлеба ворошок". Вечером хозяину необходимо было накормить молотильщиков пирогами и брагой. Славяне верили, что в нижней половине, под овином живет дух овинник, который, по приметам, мог появиться перед пожаром, приняв образ черного кота или человека со всколоченными черными волосами. Рассказывали, что овинник заботится о том, чтобы овин не топили в праздники, ветреные и неурочные дни. Важно было уважать овинника, поскольку он может устроить пожар.

В церкви 4 октября почитается память Кондрата - одного из 70 апостолов, который проповедовал Слово Божие в I веке на территории Афин и носил сан епископа. Согласно преданию, многих людей он обратил в христианство, и это вызвало ненависть со стороны язычников. Поэтому, однажды они напали на Кондрата и собирались побить его камнями, но Кондрат остался жив, хотя и оказался в тюрьме, где умер от голода. В предании говорится, что смерть Кондрата настолько впечатлила императора Адриана, что он впоследствии издал указ, который запрещал судить человека без улик. Помимо этого в церкви совершаются молебны в честь пресвитера Андрея и епископа Ипатия.

Народные приметы на 4 октября

Если погода солнечная и теплая, но ветер дует с Северо-востока или Севера, то зима будет холодной.

Какая погода на Матвея - такой она будет еще 4 недели.

Если человек родился 4 октября, то его талисманом является цитрин.

Резко похолодало - скоро придет зима.

Много орехов, но нет грибов - примета, что зима будет снежной и суровой.

По примете 4 октября днем холодно, а ночью становится теплее - скоро будет ненастье.