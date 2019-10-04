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Декларации военных прокуроров появятся в публичном доступе: НАПК обозначило сроки

Декларации военных прокуроров появятся в публичном доступе: НАПК обозначило сроки
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:НАПК раскрывает декларации военных прокуроров.

Национальное агентство по предупреждению коррупции раскрывает декларации военных прокуроров за весь период действия мер безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Сегодня Национальное агентство на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что согласно разъяснению заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Виктора Чумака, НАПК раскроет декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном положении военных прокуроров за весь период действия специальных мер безопасности с марта 2017 года по 4 октября 2019 года и не будет закрывать их в дальнейшем.

Министр финансов будет в суде отстаивать свою декларацию

По информации пресс-службы, уполномоченные лица НАПК уже начали работы по открытию данных. Все декларации военных прокуроров будут доступны для просмотра в Реестре в течение следующей недели.

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Декларации, Виктор Чумак, Военная прокуратура, НАПК.
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