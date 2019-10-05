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Экс-глава Попаснянской РГА: жителей Донбасса беспокоит отвод украинских войск

Экс-глава Попаснянской РГА: жителей Донбасса беспокоит отвод украинских войск
04:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Жителей Попаснянского района беспокоит отведение ВСУ.

Запланированное разведение сил на Донбассе беспокоит людей, живущих рядом с линией разграничения - они боятся, что останутся без защиты украинской армии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил экс-глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун.

"В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне", - рассказал Шакшун.

При этом, по его словам, наших военных перебрасывают "в степь, в поле".

"На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?" - спрашивает экс-глава РГА.

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Он также рассказал, что в Попаснянский район приезжает много людей с оккупированных территорий, чтобы жить в нормальных условиях. И сейчас они в панике.

"Люди звонят и говорят - как можно забирать наши войска? Не говорят, как ранее, "украинская армия" - "наши войска"! Люди переживают... И если раньше отношение к украинской армии было "эти бандеровцы" или "эти воины", то сейчас это "наши, не отпускайте их никуда", - отметил Шакшун.

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Военные, Донбасс, ВСУ, Отвод войск, Сергей Шакшун.
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