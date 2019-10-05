Дело о хищении средств Укрзализныци: суд избрал домашний арест для экс-нардепа

Новости Украины:Валерию Ищенко суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко, подозреваемому по делу о завладении 20 млн грн Укрзализныци, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает LIGA.net

Детали: Срок действия меры пресечения – два месяца. Суд обязал Ищенко сдать паспорта, однако электронный браслет применять к нему не будут.

Что было раньше: НАБУ расследовало хищение более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

Почти все участники этой схемы получили обвинения, их дела направлены в суд. Кроме этого, детективы установили, что одним из организаторов хищений является народный депутат Валерий Ищенко.

С 2017 года относительно него расследуется отдельное дело. По версии следствия, нардеп контролировал группу предприятий, которые использовались в схеме.

Однако представление на привлечение Ищенко затормозили прокуроры САП.

Напоминаем, 3 ноября детективы НАБУ сообщили Ищенко и еще 2 лицам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков "Укразализныце"