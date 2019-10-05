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Приметы и обряды на 5 октября - День Иона, День Фока
Приметы и обряды на 5 октября - День Иона, День Фока

Приметы и обряды на 5 октября - День Иона, День Фока

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Приметы и обряды на 5 октября - День Иона, День Фока
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:5 октября Православная церковь почитает память ветхозаветного пророка Ионы, жившего в VIII веке до Рождества Христова.

Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым. Так, однажды Бог велел ему отправиться в город под названием Ниневия для того чтобы проповедовать. Однако вместо этого Иона решил поехать в Иоппию и сел на другой корабль. Во время путешествия началась буря, и моряки решили бросить жребий, чтобы понять, по чьей вине к ним пришла неудача.

Жребий пал на Иону, после чего он сознался, что нарушил Божий указ. Тогда он попросил бросить его в воду – и буря утихнет, что моряки и сделали. В море Иону поглотил большой кит, в чреве которого проповедник пробыл 3 дня и 3 ночи, беспрестанно молясь. Затем он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.

Также 5 октября почитается память мученика Фоки, который считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Согласно преданию, он родился в Синопе и вел добродетельную жизнь. Стал епископом в зрелые годы и проповедовал христианство, благодаря чему, удалось обратить в веру множество язычников. Пострадал во время гонений, организованных императором Траяном, который вынуждал Фоку отречься от своих убеждений.

По преданию, Господь оповестил святого Фоку о мученическом конце. В видении он послал ему голубя, держащего в клюве венок из цветов. Птица возложила на голову священномученика венок, сказав человеческим голосом: «Чаша твоя наполнена, пришло время её испить».

Святой мученик Фока Вертоградарь (садовник) получил своё прозвище за то, что держал огород или сад (вертоград), плоды которого щедро раздавал людям. Жил он в XVI веке в Синопии. Однажды к нему пришли язычники, которых направил правитель, чтобы убить святого. Встретил их Фока со всем радушием, накрыл для них стол и пока они пировали, приготовил себе гроб и могилу. Утром он упросил посланцев исполнить порученное им дело и сам преклонил голову под меч. Погребен Фока был в могиле, приготовленной им самим. Место его захоронения прославилось чудесами. Впоследствии на нём возвели церковь.

Фока Вертоградарь особенно почитался мореплавателями. Он часто приходил им на помощь – то сам поднимал паруса, то будил, когда на море начиналось волнение. Нередко корабли называли в честь святого Фока, а за трапезой моряки часть еды и питья всегда оставляли святому покровителю.

Что нельзя делать 5 октября в праздник святого Иона:

  • Есть рыбу и морепродукты. Хотя эта пища очень полезна и необходима организму, лучше ее не употреблять 5 октября. Считается, что это может навлечь болезни и длительную полосу неудач.

  • Долго спать. Считается, что тем, кто долго спит 5 октября, святой Иона приносит длительную бессонницу и финансовые трудности. Поэтому постарайся встать в этот день как можно раньше и сделать его как можно более продуктивным. Это тебе зачтется.

  • Скандалить, спорить и начинать ссоры. В народе верят, что вся агрессия и раздражительность вернется обидчику в десятикратном размере в самый неблагоприятный период жизни, если он начнет проявлять агрессию в любом виде 5 октября.

  • Сквернословить. Считается, что плохие слова (и не только мат, но и зависть, лицемерие и ревность) привлекут в жизнь неудачи, болезни и проблемы в личных отношениях. Поэтому обязательно следи за "языком" и постарайся быть как можно более доброжелательной к себе и окружающим.

Сегодня принято встречать осень. Считается, что именно с этого момента она входит в свои владения как полноправная владычица.

В народном календаре этот день посвящен осине. Осину считали "пагубным деревом", принимающим печаль и защищающим от нечистой силы. В деревнях существовал следующий обычай: чтобы на избу и скот нечисть не позарилась, по углам двора ставили осиновые колья. К столбу, на котором крепились ворота, тоже осиновый кол привязывали.

К этому времени заканчивали уборку редьки. Регулярное употребление этого овоща позволяет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, устранить дисбактериоз. Ещё редьку применяли для очищения сосудов, при лечении кашля, бронхитов и болезней сердечно-сосудистой системы. Редьковым соком, смешанным с медом и солью, лечили больные суставы, делая на ночь компресс.

Народные приметы на 5 октября:

  • Если с березы ещё не все листья опали, то снег выпадет поздно.

  • Если на сосне шишек мало, то зима будет теплой.

  • Черемуха и клен оголились – зима не за горами.

  • Рябчик в ельник прилетел – начинается листопад.

  • Если много паутины летает, осень будет теплой, а холода наступят не скоро.

  • Какая погода на Иона, таким будет и весь октябрь.

  • Солнце оранжевого цвета – жди начала сильных ветров.

  • Если вечером будет теплее, чем днем, то, значит, скоро разразится буря.

  • Приметы на 5 октября говорят, что тот, кто съест сегодня рыбу, будет проклят лихорадками.

  • Сегодня едят редьку, чтобы укрепить здоровье.

  • 5 октября не подходят к осине, чтобы не подцепить от нее проклятие.

Знаменательные события в истории: 5 октября 2019 года

В народе бытовало мнение о том, что 5 октября - день несчастливый, поскольку ветер сильный дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу. Существовало несколько запретов, которых нужно было придерживаться, чтобы ветра сильного не было. Так, в этот день нельзя было сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле.

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Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 5 октября, День Иона, День Фока, Фок Вертоградарь, Листопадная.
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