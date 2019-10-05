Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

Новости Украины:Его интересует все: зачем строят гнезда птички, где ночью находятся трамваи, как устроен будильник.

Маленький Петр музыкально одарен, у него может быть неплохой голос. Родителям было бы неплохо устроить сына в музыкальную школу. Петр учится легко и не доставляет хлопот учителям. В юности часто занимается коллекционированием фотографий артистов и музыкальных записей певцов.

Петр по окончании школы стремится продолжить образование. В своей специальности борется за лидерство, и поэтому очень тщательно относится к своей профессиональной подготовке. У Петра есть склонность к анализу и систематизации, поэтому он может стать следователем, математиком, инженером.

В выборе жены не торопится, долго оценивает, соответствует ли избранница его идеалу. Одно из основных требований к жене - это быть верной, остальные качества для Петра не столь важны. В ревности может быть несдержанным. Очень любит свою мать, и потому жене Петра придется считаться с влиянием свекрови на поступки мужа. Домашней работой занимается от случая к случаю. Пьет немного и редко, в основном по праздникам.

Обладатель имени Петр мужественный мужчина, хотя временами может вести себя очень авторитарно, с трудом скрывает свою эмоциональную природу. При этом он приятный, нежный, темпераментный и щедрый, сердечный человек. Образ, который Петр пытается донести до других, является правильным, показательным, с его точки зрения, ему нужно, чтобы им восхищались и признавали его достоинства. Для достижения этой цели он проявит всю свою непоколебимую волю, это будет одно из его высших устремлений, ради которого он будет готов сделать почти все.

Петр достаточно неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения. Обладатель этого имени обладает всеми необходимыми качествами организации, однако не всегда это удается ему хорошо. Он гордится и даже немного тщеславен, хотя остается обезоруживающе наивным. если его достижения в соответствии со своими целями совпадают, то из этого может выйти толк. Петр может показаться самонадеянным, эгоцентричным и вспыльчивым, хотя это еще не значит, что он станут менее застенчив. Этому мужчине лучше поручать различные дела, предварительно обговорив с ним все необходимые аспекты.

Поздравления

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесёт,

Пусть непременно тебе сегодня повезёт.

Петенька, я искренне тебя поздравляю и хочу пожелать всегда держать нос по ветру удачи, никогда не опускать крыльев своей души, постоянно совершенствовать себя и свою жизнь. Пусть для Петра новый день открывает новые просторы для счастья сердца и вдохновения натуры.

Петр, поздравляю тебя с праздником! Желаю душевного богатства, постоянного роста, достижений и покорившихся вершин! Комфорта, уюта, достатка и беззаботности. Счастья, искренней любви и всевозможных удовольствий!

Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.

Дорогой Петр, искренне тебя поздравляю и желаю крепких сил, стабильного блага, высокого достатка, верной любви, настоящей дружбы, доброй удачи, несомненного успеха, постоянного оптимизма и большого счастья в жизни.

Виски, лед, икра и ром,

Куриц сто и пуд свинины.

Так гуляем мы с Петром,

Ведь у Пети – именины!

Пусть удачи будет лом,

Счастья и любви у Пети,

Гости сядут за столом

Только лучшие на свете!

С именинами тебя, Петя, поздравляю,

Долгой и счастливой жизни желаем,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба,

Пусть день сегодняшний будет лучше, чем вчера.

Пусть добрый ангел тебя от бед оберегает,

Пускай ненастья мимо пролетают,

Пусть все желанья станут явью для тебя,

Всех благ тебе, достатка и тепла.

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.

Петя, ты сегодня именинник, поздравляем,

Жить во здравии и счастье до ста лет желаем,

Пусть все твои желания сбываются,

Пусть праздник жизни никогда не кончается.

Забудь навсегда про болезнь и невзгоды,

Будь здоровым долгие – долгие годы,

Пусть день ангела тебе удачу принесет,

Пусть непременно тебе сегодня повезет.

Ах, почему так редко Ваше имя,

Все лучшее скрывается за ним.

И каждый может быть уверен,

Что на Петрах и держится весь мир.

Что Петром построено,

Годы не порушат.

Надежда и опора Вы нам,

С праздником, Петруша!

У Петра с врагом короткий счет.

С ним дурная шутка не пройдет.

Все, чем можно закидать народ,

Он с собой за пазухой несет.

Дать совет бесплатный всем хотим:

Из себя Петра не выводи!

Лучше стороною обойди —

У него гранитный камушек в груди!