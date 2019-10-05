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Власти готовы восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО

Власти готовы восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Пристайко заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом. Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", – сказал он.

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Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

Как сообщалось ранее, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост на линии разграничения. Этот временный мост просуществует максимум два месяца, пока закончится восстановление стационарного моста.

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Инфраструктура, Станица-Луганская, Вадим Пристайко, ОРДЛО.
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