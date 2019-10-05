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В Минсоце предложили отменить "бэби-боксы" для жителей Донетчины: что дадут взамен

В Минсоце предложили отменить "бэби-боксы" для жителей Донетчины: что дадут взамен
17:49 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:Минсоцполитики предложило отдавать молодым семьям по 5 тыс. грн вместо натуральной помощи.

Министерство социальной политики предложило выдавать жителям Донецкой области вместо бэби-боксов деньги. В рамках проекта "Пакет малыша" молодые семьи смогут получить по 5 тыс. грн за каждого новорожденного – именно такой предельной суммой ограничена стоимость его содержимого. Соответствующие инициативы закреплены проектом правительственного постановления, опубликованного на сайте ведомства 4 октября.

В пояснительной записке к документу его инициаторы указывают на тот факт, что в отличие от всех остальных регионов, Донецкая область вообще не принимает участие в проекте. То есть рожденные на ее территории не получают ни коробок с вещами первой необходимости, ни деньги.

Чтобы исправить это, чиновники и предлагают предоставлять помощь живыми деньгами. По оценкам Минсоцполитики, до конца года на реализацию этого проекта понадобится выделить в бюджете 57,5 млн грн. Эксперты ведомства исходят из статистики рождаемости в регионе: с января по август здесь появилось 10,76 тыс. малышей.

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В Минсоцполитики также сообщили, что с момента запуска пилотного проекта, бэби-боксы получили свыше 297 тыс. новорожденных.

Добавим, что в настоящий момент документ носит статус проекта и размещен на сайте ведомства для ознакомления. Его нормы вступят в силу только после утверждении на заседании Кабмина и официальной публикации.

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Донецкая область, Минсоцполитики, Денежная помощь, Бэби-боксы.
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