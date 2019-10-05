День учителя 6 октября: история праздника

Новости Украины:По традиции День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября.

День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования - отмечается в Беларуси, Казахстане, Латвии, Украине в первое воскресенье октября.

День учителя - один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции во многих школах проводят День самоуправления.

Учитель - это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.

Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. О том же, что учителю нужна наша личная поддержка, зачастую забываем…

Но сегодня хочется пожелать всем учителям доброго здоровья, мира, благополучия. А также неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных учеников!