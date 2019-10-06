В ГБР обсудили варианты сотрудничества с правоохранителями Румынии

Новости Украины:ГБР будет сотрудничать с антикоррупционным директоратом Румынии

Государственное бюро расследований планирует сотрудничать с Национальным антикоррупционным директоратом в системе прокуратуры при Высшем кассационном суде Румынии.

Об этом шла речь во время встречи делегации ГБР с представителями Антикоррупционного директората Румынии, на которой стороны обсудили возможность подписания соответствующего меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ГБР.

"3 октября делегация Государственного бюро расследований во главе с заместителем директора Александром Буряком посетили с рабочим визитом Национальный антикоррупционный директорат в системе прокуратуры при Высшем кассационном суде Румынии (Direcţia Naţională Anticorupţie, DNA)... В результате рабочей встречи стороны обсудили возможность подписания меморандума о дальнейшем сотрудничестве между Государственным бюро расследований и Национальным антикоррупционным директоратом Румынии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представители ГБР ознакомились с особенностями функционирования антикоррупционного правоохранительного органа Румынии, который считается одним из самых эффективных среди европейских стран, а также рассказали об основных задачах и направлениях работы украинского Бюро расследований и ознакомили румынских коллег с первыми успешными кейсами ГБР. По информации пресс-службы, в частности, речь шла о совместной работе Бюро с правоохранительными органами Польши и Великобритании.

Директор теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, Артем Матвеев также рассказал румынским коллегам о работе следователей в непосредственной близости к временно оккупированным территориям Украины.