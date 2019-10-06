День учителя 2019: Зеленский поздравил всех педагогов с праздником

Новости Украины:Президент Украины поблагодарил учителей за бесценный труд.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех педагогов Украины с Днем учителя.

Он отметил неоценимый труд учителей, ведь они "дарят своим ученикам самое ценное сокровище - знания".

"Каждый день вы упорно и самоотверженно, не ради наград или славы делаете свою сложное дело", - написал президент в своем Facebook-аккаунте.

Президент назвал профессию учителя стратегической для правительства Украины, ведь, по его словам, на педагогов возложена ответственная миссия - воспитание новых поколений.

"Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и учеников, которыми вы будете гордиться", - подытожил Зеленский.