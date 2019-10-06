Цена хобби: чем увлекаются украинцы и во сколько это им обходится

Новости Украины:Названы самые затратные и прибыльные увлечения украинцев.

Каждый пятый украинец занимается спортом, а каждый десятый увлекается музыкой. В то же время большинству достаточно просто слушать музыкальные композиции. 14% обязательно что-то коллекционируют. Столько же ходят на охоту или рыбалку, хотя зарабатывают на этом меньше всего. При этом самым затратным хобби среди наших граждан оказались путешествия, поскольку 4 из 10 украинских туристов только на инвентарь тратят от 1 тыс. грн до 3 тыс. грн ежемесячно, сообщила проводившая опрос платформа OLX.

На книги, танцы и художественное творчество украинцы преимущественно тратят не более 500 грн в месяц. Коллекционеры больше всех любят торговаться, а среди наиболее редких хобби – занятия голубеводством, картами Таро и поиск акций в магазинах.

В общем, пятерка самых распространенных среди украинцев хобби выглядит следующим образом:

Спорт – занимаются 20% опрошенных. Среди них 42% украинцев ездят на велосипеде, 17% занимаются фитнесом, 12% - футболом. Каждый десятый респондент выбрал для себя более редкие активности: боулинг, американский футбол, автоспорт, спортивный туризм, триатлон и сквош. Зарабатывают на спорте 15% опрошенных.

Коллекционирование (14%). Чаще всего собирают монеты – 28%. Многие указали, что коллекционируют статуэтки, часы, модели машин и железных дорог. Но нашлись и те, кто собирает мини-бутылочки из-под алкоголя, медицинские инструменты и морских свинок.

Охота и рыбалка (14%). Рыбачат два из трех опрошенных, а 27% делают и то, и другое. Зарабатывают на этих увлечениях только 9% украинцев.

Музыка (13%). Украинцы преимущественно играют на гитаре, а прослушивание песен – хобби каждого третьего ценителя музыки. Зарабатывают на ней 21% украинцев.

Художественное творчество (11%). Наиболее популярны рисование (22,6%), вышивание (16%) и вязание (13%). Среди необычных хобби респонденты назвали точение бритв, шитье кукол из капрона и украшение свадебных кортежей. Зарабатывают на творчестве 32% граждан.

Только 14% из оставшихся 28% украинцев сказали, что не имеют никаких увлечений. Остальные имеют какие-то иные хобби.

Самыми затратными хобби оказались следующие:

Путешествия – до 3 тыс. грн.

Спорт – от 500 грн до 2 тыс. грн.

Музыка, рыбалка и охота, коллекционирование – до 1 тыс. грн.

Танцы, чтение и художественное творчество – до 500 грн.

Напомним НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 6 октября 2019 года.