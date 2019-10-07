СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"

Новости Украины:Рудольф Джулиани пытался заменить руководящие должности "Нафтогаза".

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, пытался влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего заключения выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа.

Об этом сообщают в Associated Press.

По информации издания, план Джулиани провалился после того, как Петр Порошенко проиграл на выборах президента Владимиру Зеленскому.

Причастными к попыткам смены руководства "Нафтогаза" могут быть Лев Парнас и Игорь Фруман – американские бизнесмены и клиенты Джулиани, которые ранее подавали иск против олигарха Игоря Коломойского.

В начале марта, Фруман и Парнас продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.

Однако в ближайшее время, согласно информации, министром энергетики США Риком Перри будут приложены усилия для создания более дружественной управленческой команды газовой компании.

По информации СМИ, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.

Как говорится в статье, до сих пор неизвестно, были ли попытки Перри изменить членов правления "Нафтогаза" согласованы с союзниками Джулиани, которые пытались достичь того же самого. Также не известна сама роль адвоката Трампа в помощи своим клиентам достичь заключения соглашений о продаже газа "Нафтогазу".

Associated Press опросила четырех человек, которые непосредственно знают о попытках влияния на украинскую газовую компанию и их слова свидетельствуют о ключевой роли Перри в этих попытках.

Вместе с тем, пресс-секретарь минэнергетики США утверждает, что Перри не преследовал личных интересов, а лишь пытался способствовать реформированию энергетического сектора Украины таким образом, чтобы иностранные компании могли вести бизнес.

Офис президента Украины отказался от комментариев, – сообщили в Associated Press.