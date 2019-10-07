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Понедельник, 07.10.2019
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Судебная реформа в Украине: комитет ПАСЕ обратился к Венецианской комиссии
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
Сборная Украины собралась в Харькове перед матчами отбора Евро-2020
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)
Маленький болельщик: принц Джордж посетил футбольный матч (Фото, Видео)

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
15:30 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 30 сентября по 10 октября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

30.09.2019 - 06.10.2019

З днем вчителя

Сэр Уильям Рамзай

Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая.

Шахтер Аталанта

Шахтер добыл важнейшую и яркую победу в Лиге чемпионов, обыграв Аталанту в Милане. "Горняки" забили решающий гол на последней минуте матча.

Формула Штайнмайера

Кучма подписал "формулу Штайнмайера": Зеленский провел брифинг (Видео)

В Киеве около 10 тысяч человек приняли участие в акции “Остановим капитуляцию” против подписания украинской властью "формулы Штайнмайера".

Лугано Динамо

Киевское Динамо в поединке группового этапа Лиги Европы сыграло в безголевую ничью со швейцарским Лугано (0:0).

Вера Надежда Любовь

На урок

Helsi

Том Круз

В Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского прибыл известный голливудский киноактер и режиссер Том Круз.

Встреча Зеленского и Круза произошла в офисе президента Украины. Том Круз выразил заинтересованность Украиной для съемок своего нового кинопроекта. Это была одна из причин посетить нашу страну.

Музика 2019

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Сэр Уильям Рамзай

Google выпустил Doodle ко дню рождения сэра Уильяма Рамзая

Doodle отмечает 167-летие шотландского химика сэра Уильяма Рамзая, чьи исследования привели к открытию неизвестной группы элементов, известных как благородные газы.

Сэр Уильям был признан "величайшим химическим исследователем своего времени" за исследования благородных газов, и был отмечен при жизни рыцарским званием в 1902 году и Нобелевской премией в 1904 году. Также в 1888 году Рамзай стал членом Королевского общества.

Том Круз

Анастасия Заворотнюк

Марина Куклина

Карел Готт

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Джокер

В украинский прокат выходит фильм "Джокер"

"Джокер" расскажет историю о культовом антигерое, которую еще не видели на большом экране. Фильм станет одновременно и настоящим исследованием персонажа Артура Флека (Джокера, Хоакин Феникс), человека, которого отторгло общество, и поучительной историей.

Оно 2

Йети

К звездам

Двойник

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Жуки

Новый сериал от канала ТНТ предлагает зрителям погрузиться в увлекательнейшую историю троицы молодых людей. Главные действующие лица - Никита, Дэн и Артемий.

Они - молодые разработчики, которые создали уникальное приложение для мобильных устройств. Они готовы презентовать его многочисленной публике, став, тем самым, настоящими звездами в мире высоких технологий. Правда, как оказалось, мечтам парней не суждено сбыться - их забирают в армию прямо перед презентацией разработки.

Острые козырьки

Ищу тебя

Тень за спиной

Несладкая месть

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019 

Состоялся 7 выпуск танцевального шоу со звездами украинского шоу-бизнеса.

По правилам этого выпуска, все участники проекта должны были поменяться со своими партнерами по танцам.

Во время обмена такие правила действуют на всех международных версиях проекта.

По традициям "Танцев со звездами" объявляла звездные пары украинская певица Тина Кароль. С какими партнерами пришлось станцевать в 7 выпуске танцевального проекта - смотрите далее.

Дом 2

Топ-модель по-українськи

МастерШеф 2019

Дизель шоу

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