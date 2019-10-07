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"Всех не запугаете": Кличко готовит новые иски к "1+1"

"Всех не запугаете": Кличко готовит новые иски к "1+1"
15:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кличко обещает новые иски о защите чести и достоинства к телеканалу "1+1".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении вновь подавать в суд гражданский иск против телеканала "1+1" после того, как Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Студии 1+1" и оставил без рассмотрения его совместный с братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимира Кличко против телеканала.

Об этом написал Виталий Кличко на своей странице в сцосети Фейсбук в понедельник днем.

"… Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали из-за грязной лжи и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей. .... Но скажу одно: я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут! Всех вы не запугаете!", - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось, о том, что гражданский удовлетворил ходатайство ООО "Студии 1+1" и оставил без рассмотрения гражданский иск киевского мэра Виталия Кличко и его брата, экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко против телеканала, сообщила на выходных пресс-служба "1+1".

"Телеканал "1+1" удовлетворен решением суда и еще раз подчеркивает, что в своей редакционной политике журналисты руководствуются фактами, и на нее не влияют ни менеджмент, ни владельцы. Мы и в дальнейшем продолжим разоблачать уголовные дела в столице, и любые попытки оклеветать канал не остановят ведения журналистских расследований", - говорится в заявлении на сайте "1+1 Медиа Групп".

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Виталий Кличко, Киев, Владимир Кличко, Суд, 1+1.
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