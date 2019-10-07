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Избрана мера пресечения экс-нардепу Ищенко

Избрана мера пресечения экс-нардепу Ищенко
15:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:ВАКС избрал бывшему народному депутату Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал бывшему народному депутату Украины 8-го созыва Валерию Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

"4 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ по делу о завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним государственных закупок и применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", АО "Укрзализныця" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Подозреваемый должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд в Украину.

Как сообщалось, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко.

Отмечается, что речь идет об екс-народном депутате, его финансовом советнике, екс-внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг.

Как сообщил источник, подозрение вручено бывшему нардепу Валерию Ищенко (член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко").

Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к екс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

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Суд, ВАКС, Валерий Ищенко.
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