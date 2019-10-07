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Скалецкая о диджитализации Минздрава: Ситуация с реестрами ужасная

Скалецкая о диджитализации Минздрава: Ситуация с реестрами ужасная
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Скалецкая ожидает кандидатуру замминистра здравоохранения по диджитализации от вице-премьер-министра.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая ожидает от вице-премьер-министра кандидатуру своего заместителя по вопросам диджитализации, который, в частности, будет курировать вопросы реестров.

"Думаю, кандидатуру мы будем согласовывать с вице-премьером. Надеюсь, что она появится достаточно быстро. И тогда все проблемные вопросы реестров, в частности, будут координироваться профильным замом. Впрочем, ожидаю кандидатуру профильного зама скорее от вице-премьера", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметила, что "ситуация с реестрами ужасная".

При этом Скалецкая подчеркнула, что в настоящее время "все ждут налаживания работы по eHealth".

"Это все, что касается реестров, организации системы. Необходимо, чтобы был профильный заместитель, который будет работать во взаимодействии с вице-премьером по диджитализации", - сказал она.

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Скалецкая также сообщила, что в настоящее время обязанности между ее заместителями еще не распределены. "Еще всех замов нет, поэтому о распределении обязанностей сейчас еще речь не идет", - сказал она.

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Минздрав, eHealth, Диджитализация, Зоряна Скалецкая.
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