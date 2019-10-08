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Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского

Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского

Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
07:28 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:В церкви 8 октября почитается память преподобного Сергия Радонежского.

8 октября на Сергия Радонежского распространен был обычай рубить капусту, забивать кур для продажи. Говорили, что снег в этот день выпадает за 40 дней до наступления холодов. Что касается самого Сергий Радонежского, то в народе его считали покровителем кур, а потому, много поверий было связано именно с этим святым. Это и неудивительно, ведь домашняя птица всегда имела большое значение для крестьян. В старину куриный бульон был одним из самых доступных и эффективных "лекарств", с помощью которого лечили простудные и другие заболевания. Тяжелейшие работы в поле невозможно было выполнять на голодный желудок, а куриный бульон как раз и обладал нужной питательностью. Поэтому, крестьянские торжества обязательно включали в себя приготовление блюд на основе куриного мяса.

С приходом первых заморозков 8 октября начинают рубить и солить капусту - в некоторых селах было распространено поверье о том, что, если сделать это раньше, то капуста попросту скиснет или будет невкусной. Обычно заготавливали капусту всей семьей. Так, детям поручали чистить морковь, а старики ее нарезали. Остальные же очищали капустные кочаны, резали их, посыпали солью и потом толкли в деревянной ступе, перемешивали, перекладывали и утрамбовывали в бочки. Выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первый пирожок полагалось закопать еще теплым на грядке, где росла капуста.

В церкви 8 октября почитается память преподобного Сергия Радонежского. Получив при рождении имя Варфоломей, этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. После смерти своих родителей он отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, в котором ранее находился и его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь. Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принимает постриг и получает имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. Ее игуменом стал Сергей, который прославился своим миролюбием и смирением. Своей братии он наказал не брать подаяний, а питаться только плодами своего труда. В своей жизни он совершил большое количество чудес, оставшихся в истории. Например, Сергий однажды воскресил умершего ребенка, а после этого к нему часто стали приходить за исцелением и помощью. Кроме того, известно, что именно Сергий смог помирить враждующих между собой князей, который признали главенство князя Дмитрия Иоанновича, объединившись и выиграв Куликовскую битву.

Народные приметы 8 октября

Первый снег выпал 8 октября - зима наступит 21 ноября на Михайлов день.

Знаменательные события в истории: 8 октября 2019 года
Знаменательные события в истории: 8 октября 2019 годаЧитать полностью

Первый снег - сухой, значит, лето следующего года будет теплым и не слишком жарким.

Хорошая погода в этот день - такой она будет еще в течение трех недель.

Каким будет день преподобного Сергия Радонежского - таким будет и 8 апреля следующего года.

Если человек родился 8 октября, то его талисманом является яшма.

Березовые листья еще не опали - примета, что снег выпадет нескоро.

Дует южный ветер - зима будет теплой, западный - снежной, северный - холодной.

Первый снег идет бураном, зима придет нескоро, и подобные погоды будут возникать периодически.

Первый снег на сухую землю пластом ложится - примета, что следующий год будет урожайным.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 8 октября, День преподобного Сергия Радонежского, Сергий Радонежский.
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