Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой

Новости Украины:Преимущественно на всей территории Украины будет низкая температура воздуха, но без осадков.

8 октября, всю территорию Украины охватит холодный воздух, ночью в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, ожидаются заморозки.

Так, ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7°, днем 8-13°. На остальной территории без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° .

Ветер преимущественно юго-западный ( в южных и восточных областях северо-западный), 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки воздухе 0-2°, температура днём около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 1926 году.

Прогноз погоды на вторник , 8 октября, по Украине:

Ужгород – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Львов – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +8..+10, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Луцк – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Ровно – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Одесса – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Николаев – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Херсон – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Сумы – +7...+9, переменная облачность, без осадков

Полтава – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

Харьков – +8...+10, переменная облачность, без осадков

Киев – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 8 октября

Прогноз погоды на 9 октября

В среду, 09 октября, в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днём 10-12°.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.