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Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой

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Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Преимущественно на всей территории Украины будет низкая температура воздуха, но без осадков.

8 октября, всю территорию Украины охватит холодный воздух, ночью в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, ожидаются заморозки.

Так, ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7°, днем 8-13°. На остальной территории без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° .

Ветер преимущественно юго-западный ( в южных и восточных областях северо-западный), 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки воздухе 0-2°, температура днём около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 1926 году.

Прогноз погоды на вторник , 8 октября, по Украине:

  • Ужгород – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +8..+10, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +9...+11, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +7...+9, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +8...+10, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +8...+10,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +9...+11, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на 8 октября

Прогноз погоды на 9 октября

В среду, 09 октября, в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днём 10-12°.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Осень, Прогноз погоды.
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