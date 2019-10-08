Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой

8 октября, всю территорию Украины охватит холодный воздух, ночью в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, ожидаются заморозки.
Так, ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму временами дождь, температура ночью 2-7°, днем 8-13°. На остальной территории без осадков. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 6-11° .
Ветер преимущественно юго-западный ( в южных и восточных областях северо-западный), 5-10 м/с.
В Киеве во вторник без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки воздухе 0-2°, температура днём около 10°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 1926 году.
Прогноз погоды на вторник , 8 октября, по Украине:
Ужгород – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Львов – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +8..+10, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Луцк – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Ровно – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Житомир – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Винница – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Одесса – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Николаев – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Херсон – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Сумы – +7...+9, переменная облачность, без осадков
Полтава – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Днепр – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Донецк – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков
Харьков – +8...+10, переменная облачность, без осадков
Киев – +9...+11, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на 8 октября
Прогноз погоды на 9 октября
В среду, 09 октября, в западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла; на остальной территории заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.
В Киеве в ночь на среду без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°, днём 10-12°.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.