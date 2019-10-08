Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление

Новости Украины:У Сережи утонченная натура, любая грубость или вульгарность ранит его чувства.

Мужчина Сергей может легко приспособиться к новым людям и условиям, ладить со всеми, кроме грубых людей. С возрастом в характере все сильнее проявляются мужественные черты: отвага, упорство, высокие цели.

Какие черты характера определяет значение имени Сергей? Серега многообразно одарен, недаром среди носителей этого имени так много музыкантов, живописцев, художников, писателей. Парень чуждается лидерства, старается обходиться без посторонней помощи, но и сам неохотно помогает даже самым близким людям. Мужчина, именуемый Сергеем - безусловный государственник, интересы державы ставит выше личных, но предпочитает действовать в одиночку, ибо в коллективе его недолюбливают за назидательность и прямоту.

Уязвимое место мужчины с именем Сергей - страсть к спиртному, порою приводящая даже к краху семейных отношений. Среди них много алкоголиков.

Маленький мальчик Сергей оптимистично и радостно воспринимает мир. Иногда у него бывают перепады активности: то носится как угорелый, то начинает капризничать. Родителям Сергея придется смириться с этим, так восстанавливается энергетический запас ребенка.

Сережа миролюбив и чувствителен, способен к сопереживанию. В шкоде учится хорошо, добросовестно исполняет все поручения, ему и напоминать не нужно - он все помнит, обо всем позаботится. Парень Сергей очень любит музыку, кино, обязательно принимает участие в художественной самодеятельности.

Повзрослев, в главном Серега не меняется: он все также обязателен, так же может выслушать, понять, посочувствовать человеку. Сережа справедлив и спокоен. Он часто обижается, но все обиды держит при себе, никого не нагружает своими проблемами.

Сергей необычайно богат эмоционально. Он очень чувствителен, способен оценить человека с первого взгляда. У него замечательная интуиция. С таким воображением Сережа может быть актером, композитором, писателем, журналистом, диктором, изобретателем.

Поздравления

Построен дом, и дети подросли,

И впереди еще светла дорога.

И время есть еще работать, жить,

И кайф от этого ловить... Скажи, Серега?

А в все чувствуешь острей

Во много раз, чем жизни на пороге -

Тепло родного дома, круг друзей...

Да ты все знаешь сам! Скажи, Серега?

Живи легко, расти и процветай!

А мы попросим за тебя у Бога

Всего того чего ты хочешь сам...

Мои слова - «за сбычу твоих мечт», Серега!

Сергей, сегодня день, когда

Ты принимаешь поздравления.

Чтоб все попутные ветра

Несли тебе успех, везение.

Сергей и статный, и высокий,

Такой есть перевод с латыни.

И гордым этим будь, поскольку

Имеешь ты такое имя.

Удач на поприще любом,

Желаний исполнения, мира,

Чтоб птица в небе голубом

Ворота к счастью приоткрыла.

Сергей, мужчина хоть куда:

Отважный дон жуан.

Интеллигентен, нарасхват,

Любитель милых дам!

И он заслуженно любим

Своей родней, женой.

Ведь нет дороже ничего,

Чем вместе быть с семьей!

Сергей, Сережа, молодец.

Желаем процветать

И всех, кто мил своей душе

Во век не обижать!

Здоровым будь на радость всем

Успешен и любим

И много лет на зло врагам

Судьбою будь храним.

Желаем мы тебе, Сергей,

Встретить это день в кругу друзей,

Отдохнуть и от души повеселиться,

Изловить счастья птицу,

Пусть дела твои в гору спешат,

Баксы в доме повсюду лежат,

Пусть в семье будет уют и пониманье,

Пусть исполняются твои желания!

Уважаемый Сергей,

Ты серьезнейший мужчина,

Ждет тебя большой успех,

Твой задор - тому причина!

Нам не жалко для тебя

Теплых слов и пожеланий,

Будь силен и будь умен,

Счастье - вот твое призванье.

Поздравляем от души

И желаем лишь везенья,

Солнца, моря, теплоты,

Праздничного настроенья.

С праздником тебя, Сергей!

Жизнь пусть будет веселей,

Ярких красок для души,

Жизнь ты ими распиши!

Будь же добрым и люби,

Свою сказку сотвори.

Освещай другим сердца,

Будь умнее мудреца!

Пусть помогут небеса,

И пусть крепнут телеса,

Ты здоровье не теряй,

Близких ты не забывай!

Сегодня безпрепятственно

Я пожелаю счастья,

Ни суеты, ни сложностей,

Ни горя, ни ненастья.

Пусть будешь ты, Сергей, богат,

Здоров и с головою,

Фортуна, близкие друзья

Всегда рядом с тобою.

Ты крутой и славный парень,

Сильным будь и не робей,

За мечтой иди по жизни,

Повезет пускай, Сергей.

Пожелаю я здоровья

И любви тебе большой,

Покорятся пусть трамплины

Все, Серега, пред тобой.

Сергей, в твою честь поздравления,

Будь смелым, успешным всегда,

И пусть озарятся везением

Твои золотые года!

О чем пожелаешь - исполнится,

Любовь не остынет вовек,

Добро возвратится все сторицей,

И счастье накроет, как снег!

Свои шлю поздравления

Я тебе, Сергей,

Хочу, чтоб ты был самым

Счастливым средь людей.

Пусть солнечными, ясными

Будут жизни дни,

Пусть будут позитивом

Наполнены они.

Всегда пусть будут рядом

Любимые, друзья,

Любви, добра и счастья

Тебе желаю я.