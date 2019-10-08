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Рябошапка назначил Трепака своим заместителем

Рябошапка назначил Трепака своим заместителем
10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Виктора Трепака замгенпрокурором.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Трепак работал в Службе безопасности Украины. Принимал участие в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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В период после Революции Достоинства Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Виктор Трепак.
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