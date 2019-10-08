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В "Укрзализныце" сделали подарок пассажирам на праздники в октябре

В "Укрзализныце" сделали подарок пассажирам на праздники в октябре
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы на три - до 13.

"Укрзализныця" назначила еще три дополнительных поезда, которые будут курсировать из Киева в Ивано-Франковск, Рахов, Хмельницкий и Ужгород.

В частности, поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов отправится из Киева 11 и 13 октября в 15:02 и прибудет в Рахов в 08:07. Обратно из Рахова отправление назначено на 12 и 14 октября нв 17:49, а прибытие в Киев - на 09:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать в обоих направлениях 12 и 14 октября, отправление из Киева в 05:15, прибытие в Хмельницкий в 11:53. Отправление из Хмельницкого в 12:51 с прибытием в столицу в 20:37.

Также поезд № 239 Киев - Ужгород осуществит рейсы 11 и обратно 12 октября. Отправление из Киева в 19:47, прибытие в Ужгород в 10:58. Обратно из Ужгорода отправление в 18:15 и прибытие в Киев в 08:37.

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Также для удобных путешествий пассажиров в пригородном сообщении "Укрзализныця" назначила дополнительный региональный поезд № 872 Фастов – Шостка на 12 и 14 октября.

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

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Укрзализныця, Поезд, Маршрут, Праздники в октябре.
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