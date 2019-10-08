Луценко утверждает, что дело сына Байдена "похоронили" в НАБУ

Новости Украины:Луценко говорит, что американские демократы "продавливали" интересы в НАБУ.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Демократическую партию США в лоббировании своих интересов в Национальном антикоррупционном бюро Украины по ряду дел.

Такое заявление он сделал в интервью в эфире Радио НВ.

"Я вижу, что все эти действия соответствуют интересу топ-руководителей Демократической партии, и все они, как правило, сходились к НАБУ или так называемым активистам, которые окружают и охраняют, поддерживают и рекламируют НАБУ. Поэтому с моей точки зрения, да, это и в том, и в другом случае, и в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало в пользу демократов", - отметил Луценко.

Речь идет о двух резонансных делах. Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов, материалы которого были опубликованы экс-нардепом Сергеем Лещенко и директором НАБУ Артемом Сытником, где фигурировала фамилия бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Также речь идет о деле украинской компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на предстоящих выборах в США Джозефа Байдена Хантер. Луценко утверждает, что последний получил выплаты от этой компании на сумму около 1 миллиона долларов. А также - что дело Burisma было отправлено в НАБУ в нарушение правил подследственности, где его "похоронили".