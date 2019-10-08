Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

В "Азове" снова выступили против "формулы Штайнмайера"

В "Азове" снова выступили против "формулы Штайнмайера"
21:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Ветераны ООС останутся в Золотом, пока власти официально не откажутся от отвода ВСУ и "формулы Штайнмайера".

Лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что ветераны российско-украинской войны останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская обл.) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера", либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьемся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене "формулы Штайнмайера" от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", - сказал он на брифинге в Северодонецке во вторник вечером.

"Если армия будет отведена, мы остаёмся ровно до тех пор, пока армия не вернётся в эти украинские населенные пункты", - заявил также Билецкий.

Как известно, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское и г.Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

6 октября лидер "Нацкорпуса" Билецкий вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое, где заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. В видеообращении, опубликованном на странице "Нацкорпуса" в YouTube, он заявил: "Сегодня мы здесь, всего километр остался до Золотого. Здесь сотни молодых ребят, пожилых женщин из Золотого, Северодонецка, всей Луганщины, которые пригласили нас. И мы сегодня организовали большой автопробег в поддержку украинского Золотого", - рассказал политик.

Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год

При этом он подчеркнул, что ветераны, которые в 2014г взяли в руки оружие для того, чтобы бороться за страну, приехали сегодня в Золотое и останутся здесь "даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска".

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (ТКГ – ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", - сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что теперь украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины, который покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим шагам по разведению войск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Азов, Формула Штайнмайера, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
02 Названы болезни, от которых защищает кофе
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь