Хищения в Нацгвардии: за экс-нардепа Микитася внесен залог

Новости Украины:Накануне ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн.

За бывшего народного депутата Максима Микитася внесен залог.

Об этом сообщил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Да, действительно залог был внесен в размере, который определил суд. Я не могу вам сказать, кто внес залог, но залог за него был внесен", - отметила Чемерис.

Как сообщалось ранее, 14 мая детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в офисах ряда частных компаний. Обыски состоялись в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии утратило активы на 81,64 млн грн.

15 мая НАБУ уведомило о подозрении в завладении имуществом ГУ Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, директоря компании "Укрбуд" Олега Майбороду и независимого оценщика Алису Гринчук.

Суд избрал Аллерову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4,8 млн грн. После внесения средств он вышел из СИЗО.

Майбороде избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн грн, Гринчуку - в виде залога в 1,5 млн грн.

18 июля был уведомлен о подозрении четвертый участник схемы по завладению имуществом Нацгвардии, который в момент совершения преступления занимал должность заместителя руководителя Государственной строительной корпорации.

3 октября стало известно, что детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от группы "Воля народа" Микитасю в организации сделки с недвижимостью Национальной гвардии.

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в размере 5,5 млн грн.