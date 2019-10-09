Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравление

Новости Украины:Имени Владимир в католических святцах соответствует имя Вальдемар.

Имя Владимир – это славянское имя. Оно состоит из двух частей: "влад" (владеть) и "мир", поэтому имя трактуют как "владеющий миром". Иногда переводят также и как "знатный властитель". Изначально имя Владимир (Володимер) было языческим именем. Но после Крещения Руси имя крестителя – князя Владимира Святого – было канонизировано, но распространенность это имя получило лишь со второй половины XIX века.

У имени Владимир есть парное женское имя – Владимира (Владмира). Оно очень редкое, употребляется лишь в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и на Украине. В Грузии встречается имя Велоди, которое является формой краткого обращения Володя, но употребляется как полноценное полное имя. Имя Ладо является грузинской формой от полного имени Владимир. Краткое обращение Влад также является самостоятельным именем и обращением к другим именам.

Для имени Владимир будут указаны православные именины, а католические именины можно посмотреть у имени Вальдемар (Вольдемар).

Владимир ценит в людях верность и преданность. Также ему нравится компания умных людей. Владимир может прослыть интеллектуалом, только бы найти себе именно такую компанию, о которой он мечтает с детства. Владимир падок на лесть, и ему стоит более сдержанно относиться к различным комплиментам. Для него очень важно мнение окружающих, и обладатель этого имени постарается никогда не ударить в грязь лицом. его репутация будет безупречна.

В семейной жизни Владимир непритязателен, но любит комфорт и порядок в доме. Как правило, Владимиры предпочитают не иметь домашних животных, максимум – цветы на подоконнике. Владимир верен в браке, так как ценит комфорт и стабильность налаженных отношений.

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своем встречай ты

Лишь людей, влюбленных в жизнь!

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

Владимир – это имя сильнейшее из имен,

Он по жизни настоящий властелин.

Так пусть мир всегда в тебя будет влюблен,

Ведь ты у нас такой классный один.

Желаю достижений разных вновь и вновь,

И множество прекрасных женщин на твоем пути.

Но все же встретить одну, заветную и сильную любовь,

И с ней по жизни плечом к плечу идти.

Володя, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

С личным праздником, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поет весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поется легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всем везло.

С днем ангела поздравления прими,

В радости и счастье долго живи,

Владимир, будь во всем везучим,

Пусть часто навещает тебя счастливый случай.

Карьера пусть стремительно растет ввысь,

Крепкой пусть будет жизни нить,

Радуйся всегда каждому дню,

Пускай Господь хранит твою судьбу.

Владимир – имя из имен!

По жизни властелин.

Пусть будет мир в тебя влюблен,

Ведь ты у нас один!

Красивых женщин вновь и вновь

Желаю на пути,

И все же главную любовь

В судьбе своей найти!