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Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз на 9-10 октября

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Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз на 9-10 октября
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Преимущественно на всей территории прогнозируется теплая и сухая погода, температура воздуха местами достигнет +20°.

9 октября, с Западной Европы на северо-западную часть Украины переместится более теплая и влажная воздушная масса. Остальная территория окажется в холодном воздухе, который постепенно будет отступать в восточном направлении, сообщил Укргидрометцентр.

В западных и Житомирской, днем и в большинстве северных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 октября самая высокая температура днем была +29,5 в 1893 году, самая низкая ночью -2,1 в 1925 году.

Прогноз погоды на среду , 9 октября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, переменная облачность, небольшой дождь

  • Львов – +13...+15, переменная облачность, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +12..+14, переменная облачность, небольшой дождь

  • Черновцы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +11...+13, переменная облачность, небольшой дождь

  • Ровно – +10...+12, переменная облачность, небольшой дождь

  • Житомир – +10...+12, переменная облачность, небольшой дождь

  • Винница – +13...+15, переменная облачность, небольшой дождь

  • Одесса – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +9...+11, переменная облачность, небольшой дождь

  • Сумы – +7...+9, переменная облачность, небольшой дождь

  • Полтава – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +12...+14, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +11...+13, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +10...+12, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +10...+12,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +10...+12, переменная облачность, небольшой дождь

Прогноз погоды на 9 октября 

Прогноз погоды на 10 октября

10 октября в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом в северо-западной части на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла (в восточных и Запорожской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 14-19° тепла, на юге местами 20-23°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что  в Украину идет "бабье лето". Скорее всего оно начнется в воскресенье, 13 октября.

Народный прогноз погоды 

Если солнце садится в белесоватую мутную тучу — будет ненастье.

Если температура воздуха постоянна в течение дня — ненастье сохранится.

Закат желтый, золотистый или розовый — к хорошей погоде.

Звезды яркие — к хорошей погоде, тусклые — к дождю или снегу.

Когда грач улетит, тогда и снег пойдет.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды.
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